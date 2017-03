La belle histoire : les chiens guides d'aveugles ont été inventés à Roubaix

Il y a quelques jours, le 5000e chien guide d'aveugle était remis à une mal-voyante nordiste. L'occasion d'apprendre que ces chiens guides sont "nés" à Roubaix dans les années 50.

Anne est kinésithérapeute près d'Arras, elle est mal-voyante mais désormais sont déplacements sont beaucoup plus simples et sécurisés grâce à la présence d'un chien guide d'aveugle. Il est le 5000e a avoir été remis depuis la création du dispositif dans les années 50.

Et c'est à un roubaisien, Paul Corteville, qu'on doit ces chiens guides. Nous sommes dans les années 50, Paul Corteville est ouvrier du textile à Roubaix, il aime les chiens. Et lors de ses vacances en Normandie il se lie d'amitié avec un mal-voyant qui ne peut rien faire en raison de son handicap. Paul Corteville, qui a entendu parler d'expériences aux Etats-Unis, se dit qu'il peut former tout seul un chien guide d'aveugle, ce qu'il fera.

Aujourd'hui l'école de chiens guides de Roncq près de Tourcoing porte son nom. Car sans Paul Corteville rien n'aurait été possible. Il faut aujourd'hui 2 ans pour former un chien, forcément un labrador ou un berger allemand. Ca commence par des promenades en ville ou dans les gares pour habituer l'animal à la foule. Il y a 30 % d'échec. Un chien guide est gratuit pour un aveugle, mais sa formation coûte 25 000 euros.

Les écoles de chiens guides ne sont financées que par des dons ou des legs.