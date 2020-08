La -belle- mission remplie par la Garde régionale forestière cet été en Luberon

Ils peuvent être fiers de leur travail et de leur engagement citoyen ! 20 jeunes -garçons et filles de 19 à 28 ans- ont passé leur été à sensibiliser les vacanciers au risque incendie dans les massifs du Parc Naturel Régional du Luberon. Epaulés par deux autres jeunes en Service National Universel, ils n'ont ménagé ni leur temps, ni leur peine pour marteler les messages de prévention -et parfois d'alerte- aux entrées et dans les sites naturels du territoire : la Forêt des Cèdres du Petit Luberon, le Vallon de l'Aiguebrun, le Colorado de Rustrel, la colline Saint Jacques, les Gorges de Régalon, d'Opedette ou de Véroncle etc.

150.000 personnes sensibilisées en deux mois

Au terme de ces deux mois d'engagement, le résultat est là : près de 150.000 personnes ont été directement sensibilisées au risque d'incendie, deux fois plus de contacts qu'en 2019 ! Il faut dire que les principaux sites du territoire ont connu une fréquentation record cette année ; une conséquence des vacances "franco-françaises" imposées par la crise sanitaire. Réunis au sommet de la colline Saint-Jacques ce samedi matin, les jeunes de la Garde régionale financière ont été félicités par les représentantes de la Région Sud et du Parc Naturel Régional du Luberon qui financent ce dispositif (119.000 euros) mais aussi par le préfet de Vaucluse et le maire de Cavaillon.

A l'échelle régionale, 135 jeunes ont été engagés cet été dans la Garde régionale forestière qui est intervenue dans l'ensemble des massifs forestiers de notre région.

Des jeunes mis à l'honneur hier matin à Cavaillon © Radio France - Daniel Morin

Des messages de prévention à répéter chaque jour pendant tout l'été - .