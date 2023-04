La belle opération humanitaire de l'association nîmoise "Sourire à tous"

L'association "Sourire à tous" porte vraiment bien son nom avec Souad, Manal et Nesrine

La belle opération humanitaire menée par des jeunes Gardois. L'association "Sourire à tous", basée dans le quartier du Mas-de-Mingue à Nîmes, espère offrir un million de litres d'eau aux habitants de zones déshéritées du Maroc et de Guinée. Ils seront acheminés par camions citernes par des relais sur place dans chaque pays. Toute l'opération se passe exclusivement sur Instagram et le principe est très simple. Chaque "like" sur la page de l'association rapporte 3 litres d'eau. L'objectif est donc d'atteindre au moins 300 000 "likes" d'ici à ce vendredi soir.

Alors comment des "likes" peuvent-ils se transformer en eau ? "Tout simplement en utilisant à bon escient le budget de communication de l'association" précise Souad, 22 ans, étudiante à l'université de Nîmes et porteuse de ce projet.

L'association compte environ 130 membres, tous des jeunes entre 15 et 25 ans. Ils choisi l'eau pour thème de leur opération pour le caractère vital qu'elle représente dans ces zones souligne Nesrine, 20 ans.

L'opération, lancée il y a une semaine, connait un engouement incroyable dont se réjouit Manal, 23 ans.

Pour participer à cette opération il suffit de vous rendre sur la page Instagram de l'association "Sourire à tous" , de liker et partager. C'est entièrement gratuit.