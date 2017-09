La belle perf' des footballeurs d'Ernée en coupe de France

L'Ernéenne Football s'est imposée lors du 4ème tour de l'épreuve face à une équipe pourtant hiérarchiquement supérieure.

La Coupe de France décidément sourit aux joueurs amateurs d'Ernée qui évoluent en DSR, la 7ème division. On se souvient tous de leur épopée l'an dernier qui les avait conduit jusqu'au 8ème tour. Hier, dominés de la tête et des épaules, les Mayennais ont réalisé le hold-up parfait contre les Vendéens du Poirée-sur-Vie, équipe de N3, en inscrivant sur leur seule occasion du match le but de la victoire (1-0).

Chapeau les Ernéens !

Hier, se sont également qualifiés les clubs mayennais de Château-Gontier, Bonchamp et Changé. Eliminés en revanche Mayenne et Laval-Bourny. Le tirage au sort du 5ème tour de la coupe de France de football se déroulera mercredi prochain. Le Stade Lavallois fera son entrée dans la compétition à cette occasion.