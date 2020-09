Covid-19 : des soignants profitent de vacances offertes à la Bernerie-en-Retz

Bronzés, reposés, souriants, Térésa et Claude ont vite trouvé leurs marques dans l'appartement de Daniel Gilet situé à deux pas de la grande plage de la Bernerie en Retz. Elle est secrétaire médicale à l'hôpital de Mulhouse, lui est retraité. Dans son établissement, plusieurs offres de vacances étaient proposées par des particuliers. Elle a choisi la Bernerie car le couple aime venir dans la région. Et en raison de l'épidémie, il avait annulé son séjour en Italie.

Je ne me rendais pas compte que ça m'aurait fait autant de bien de changer d'air. En plus on a eu du soleil. On a profité de la plage, de longues marches, on a mangé des crêpes, des huîtres. On a débranché, sans suivre les infos et l'évolution de l'épidémie. Je tiens à remercier M Gilet. Dans le monde dans lequel on viot, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui pensent aux autres. C'est vraiment un super cadeau" Térésa, secrétaire à l'hôpital de Mulhouse.