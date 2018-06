Châteauroux, France

C'est un événement dans l'histoire du club de la Berrichonne foot ! Confirmant une information de la Nouvelle République, le maire de Châteauroux annonce que la décision de louer un terrain au club sera signée mercredi 27 juin lors du conseil municipal. La Berrichonne souhaitait se rapprocher du stade Gaston Petit à Châteauroux et a demandé à la mairie la location d'un terrain de 26.000 m2 avenue de la Châtre, situé derrière la tribune Intermarché.

"Ils nous ont sollicités pour un terrain que l'on n'utilise pas, d'anciennes pistes d'athlétisme. Nous leur mettrons à disposition sous forme d'un bail emphythéotique (au sol) de 50 ans. A charge ensuite pour eux de faire construire leurs bâtiments. Ils se sont rapprochés de la Scalis" confirme le maire de Châteauroux, Gil Avérous. Dans un premier temps, le club sera locataire de la Scalis, il deviendra propriétaire des murs au bout de trente ans.

Un bâtiment de 2.000 m²

Le bâtiment, d'une surface de 2.000 m2, accueillera des salles de classes, salle de musculation, des locaux sportifs, vestiaires, locaux techniques ainsi que des hébergements pour les élèves stagiaires. Le centre d'entrainement de La Berrichonne Foot est situé à la Tremblère à Arthon depuis le début de l'an 2000.

Renforcer encore l'attractivité du club" (Bruno Allègre)

"L'objectif est de trouver une attractivité encore plus grande pour la ville et le club" et d'offrir aux supporters "une proximité avec l'équipe première", indique à France Bleu Berry Bruno Allègre, le Président délégué de La Berrichonne Football. L'idée de ce futur centre d'entrainement est aussi de "ramener les jeunes vers un endroit moins isolé, plus proche du centre-ville" et d'avoir une "unité de lieu".

Jusqu'ici le club se partageait entre le stade Gaston Petit, le centre d'entraînement et de formation de La Tremblère et le stade Claude Jamet où se trouve le siège administratif. La Berrichonne Football fait travailler plus de 80 salariés. Ces derniers ont été informés du projet dès la semaine dernière, l'annonce sera officiellement faite aux partenaires de La Berri lors de la "soirée des partenaires" mardi prochain, le 26 juin.