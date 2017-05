Châteauroux : la Berrichonne Football monte en Ligue 2

Les joueurs de la Berri se sont imposés 2 buts à 0 sur le terrain de Lyon-Duchère, ce vendredi soir. Ils ne peuvent plus être rattrapés par Dunkerque, 3e du championnat de National. La Berrichonne Football va donc retrouver la Ligue 2 la saison prochaine.

Quevilly-Rouen et Châteauroux sont les deux lauréats ! Respectivement premier et deuxième du National ce vendredi soir, ces deux équipes évolueront en Ligue 2 la saison prochaine. Ils ne peuvent plus être rattrapés au classement d'ici la fin du championnat.

Explosion de joie sur le terrain de Lyon-Duchère. © Maxppp - Frederic Chambert.

Victoire 2-0 à Lyon-Duchère

La Berri s'est imposée 2-0 (Aldo Angoula à la 52e minute et Kamel Chergui à la 63e) vendredi soir, sur la pelouse de Lyon-Duchère. Dans le même temps, Dunkerque, 3e du championnat de National, s'est incliné face à Quevilly-Rouen. À l'issue de la 33e journée de National, le classement en tête est donc arrêté : Quevilly-Rouen et Châteauroux décrochent leur ticket pour la Ligue 2.

Bravo à @LaBerrichonne de @Chateauroux36 qui monte en Ligue 2 ! 👏🏼 Bravo aux joueurs et au staff ! Je suis un Maire fier ce soir !!! https://t.co/zNNbl66lHH — Gil Avérous (@GilAverous) May 12, 2017