La Berrichonne Football recrute l'attaquant Prince Ibara !

Après avoir recruté le défenseur latéral droit Thibaut Vargas, la Berrichonne de Châteauroux tient sa deuxième recrue de ce mercato hivernal. Ce vendredi 29 janvier, l'attaquant Prince Ibara vient de signer en prêt. Originaire du Congo, âgé de 24 ans, il arrive en provenance du club belge de Beerschot VA, un club dont le prince saoudien Abdullah Bin Mosaad est le propriétaire. Ce même Abdullah Bin Mosaad qui doit racheter la Berri dans les prochaines semaines. Et qui avait clairement indiqué sa stratégie de transférer les joueurs d'un club à l'autre.

Prince Ibara, qui est prêté jusqu'à la fin de la saison, aura la lourde responsabilité de venir soutenir un secteur offensif à la peine depuis le début de saison. Avec seulement 18 buts inscrits en 21 matchs de Ligue 2, la Berri possède l'une des attaques les moins efficaces du championnat. Même s'il y a du mieux avec deux buts inscrits lors de la défaite contre Guingamp et trois buts marqués dans le match nul contre Valenciennes.

Avec sa grande taille (1,92m), Prince Ibara pourra apporter le danger sur les cages adverses. Ces six derniers mois, il jouait en première division d'Azerbaïdjan, où il a marqué un but en sept matchs avec le FK Neftchi Bakou. Auparavant, il avait joué au Gabon, en Tunisie, au Quatar et en Algérie. "Je suis très heureux d'arriver à Châteauroux. C'est un vrai défi sportif avec l'objectif du maintien. Depuis toujours, je voulais venir jouer en France pour un championnat", a-t-il réagi sur le site officiel de la Berri.