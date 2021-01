Le défenseur Thibaut Vargas arrive en prêt à la Berrichonne Football

La Berrichonne de Châteauroux tient sa première recrue du mercato d'hiver. Mardi 26 janvier, le club annonce la signature de Thibaut Vargas. Le jeune joueur de 20 ans évolue en défense, au poste de latéral droit. Vargas a été formé par le Montpellier Hérault Sporting Club et a signé professionnel en décembre 2019.Au total, il a disputé trois matchs de Ligue 1.

Avec le centre de formation de Montpellier, Thibaut Vargas avait notamment pu disputer l'UEAF Youth League, l'équivalent de la Ligue des Champions pour les jeunes. En six rencontres, Thibaut a inscrit un but et délivré une passe décisive.

Le secteur défensif renforcé

C'est donc le secteur défensif qui est le premier renforcé cette saison pour la Berri. Il faut dire que la défense castelroussine est en grande difficulté. Depuis l'arrivée de l'entraîneur Benoît Cauet début janvier, Châteauroux a encaissé 14 buts en cinq matchs (12 buts en Ligue 2 et 2 en Coupe de France). "Thibaut est un défenseur, un bon joueur qui arrive de Montpellier et qui a déjà évolué en Ligue 1. C’est un joueur qui possède une bonne technique et qui est capable de bien défendre sur son côté. Thibaut est un défenseur intelligent qui peut nous aider dans notre situation", a réagi l'entraîneur castelroussin sur le site officiel du club.