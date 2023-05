La bibliothèque anglaise de La Souterraine fête le couronnement de Charles III ce dimanche

Good save the king ! Les 2.500 Anglais installés en Creuse pourront célébrer leur nouveau roi ce dimanche 7 mai. La bibliothèque anglaise de La Souterraine organise une fête du couronnement de Charles III . La fête 100% british est ouverte à tous. A partir de 12h30, la place d'armes décorée de petits drapeaux de l'Union Flag accueillera la garden-party. Dépaysement assuré avec camion fish and chips, du thé, des gâteaux sans oublier un bar à bières, des chants traditionnels et une exposition de vieilles voitures anglaises, Rolls-Royces et autres M.G. Il y aura aussi un concours de costumes sur le thème "Roi et Reine" et une vente d'objets souvenirs mugs, sous-tasses, bouchons et ouvre-bouteilles aux couleurs du roi.

Un virage à 180°

2.500 Anglais sont installés en Creuse. Si beaucoup attirés par un marché immobilier abordable sont venus passer leur retraite au calme, la communauté anglaise ne compte pas dans ces rangs que des inactifs. Louise Cobengipps a quitté Londres en 2010 pour s'installer à Saint-Priest-la-Feuille. L'ancienne inspectrice de la répression des fraudes vend aujourd'hui des épices sur les marchés creusois. Elle est ravie de sa nouvelle vie entourée "de vaches, d'oiseaux et de Creusois très gentils". Il n'y a que l'administration française et la langue qui lui donne encore du fil à retordre. Elle ne maitrise pas toujours les subtilités "du masculin et du féminin".

Retraite en Creuse, retraite heureuse

Julia Dundar a traversé La Manche il y a déjà 31 ans. Elle a eu un coup de foudre pour une maison à Saint-Dizier-Marasbaraud. Elle a travaillé comme professeur d'anglais au centre de formation de la CCI et a choisi de rester en Creuse quand l'heure de la retraite a sonné. "En Angleterre on est un peu comme des sardines, ici il a l'espace, la nature, pas beaucoup de circulation". Convertie à la Creuse, elle a tout de même gardé des habitudes so british, le thé bien sur et l'affection pour la famille royale. "C'est un symbole, une stabilité, une identité nationale pour beaucoup de gens".

Le programme de la fête du couronnement du roi Charles III ce dimanche 7 mai à La Souterraine - © la librairie anglaise de La Souterraine