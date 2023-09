La bibliothèque Louis Aragon à Amiens ferme jusqu'à nouvel ordre à cause de punaises de lit

La bibliothèque Louis Aragon d'Amiens ferme jusqu'à nouvel ordre à cause de punaises de lit.

Moins d'une semaine après avoir fermé à cause de punaises de lit, la bibliothèque Louis Aragon d'Amiens annonce ce mardi midi fermer à nouveau ses portes pour une durée indéterminée. "Les services d'hygiène de la Ville ont été contactés pour intervenir le plus rapidement possible" dans ce bâtiment de la rue de la République, précise la mairie d'Amiens.

Mercredi dernier, la bibliothèque Louis Aragon avait fermé pendant 24H le temps de traiter les punaises de lit. L'établissement avait rouvert le lendemain midi, après des traitements des surfaces en tissu et des bureaux. "On est sereins sur la réouverture, mais on reste très vigilants pour la suite", expliquait alors au micro de France Bleu Picardie Vitalie Gallet, responsable de la coordination de la bibliothèque.