La Bibliothèque Nationale de France numérise le manuscrit du flibustier de Carpentras

La bibliothèque Inguimbertine de Carpentras détient un document exceptionnel: le plus ancien récit de flibustier sur la Martinique. Cet ouvrage manuscrit du 17° siècle est aussi le cinq millionième document numérisé par la Bibliothèque Nationale de France. Les amateurs d'archives ont pu participer à une chasse au trésor en ligne pour repérer ce manuscrit.

Flibustier anonyme avec un œil d'anthropologue

Ce manuscrit est exposé dans les rayons de l'Hôtel Dieu à Carpentras. Le flibustier écrivait à la plume d'oie sur 88 pages pour décrire la "Relation d’un voyage infortuné fait aux Indes occidentales par le capitaine Fleury avec la description des iles qu’on y rencontre par l’un de ceux qui fit le voyage". L'auteur est anonyme. Jean François Delmas, le conservateur de l'Inguimbertine le regrette: "malheureusement on n'a pas pu identifier l'auteur. Vraisemblablement il s'agit d'un soldat embarqué qui était instruit, éduqué - l'écriture est parfaite - et surtout extrêmement curieux d'esprit. Il a parcouru les Antilles, la Caraïbe, la Floride. C'est un véritable oeil d’anthropologue qui a décrit les indiens caraibes ce qui en fait le plus ancien témoignage sur la Martinique en 1618-1620".

Le manuscrit décrit la flore, la faune de la Martinique mais il décrit aussi la vie de flibustier : "l'auteur est arrivé affamé à la Martinique. Ils ont été recueillis par les indiens. L'auteur est extrêmement reconnaissant avec un témoignage neutre sans esprit colonisateur". Le manuscrit a été édité sous le titre "Un flibustier français dans la mer des Antilles", présenté par Jean-Pierre Moreau (Petite bibliothèque Payot) après des décennies d'oubli à Carpentras

Des manuscrits de Bach et Brahms parmi les pépites de Carpentras

Le récit du flibustier est le 5 millionième document numérisé de la Bibliothèque Nationale de France mais la bibliothèque Inguimbertine recèle d'autres pépites parmi ses 3 000 manuscrits : "c'est à Carpentras qu'on conserve la plus ancienne relation d'une ambassade nippone au début du 17 siècle, bien avant l'ouverture officielle du Japon vers 1860. le document est très important pour l'histoire diplomatique nippone". Le conservateur Jean François Delmas veut aussi attirer l'attention de la BNF sur des trésors musicaux : des partitions manuscrites de Bach, Brahms et Schumann sont conservées à Carpentras par le service des fonds patrimoniaux de de l'Inguimbertine (Nicolas Boetsch, Florence Bombanel, Isabelle Despeyroux, Julie Lochanski).

