L'histoire avait largement été relayée sur les réseaux sociaux. Il y a un mois, un habitant de St-Germain-le-Châtelet avait lancé une pétition en ligne contre l'abattage d'un cerf, d'une biche et de leur faon. Les propriétaires du domaine sont revenus sur leur décision, les animaux ont été déplacés.

La biche et le faon de Saint-Germain-le-Châtelet ont trouvé un nouveau lieu de vie

Le cerf, la biche et le faon, surnommés "Pépère", "Chériebelle" et "Bambilou" par les habitants.

Le 23 novembre dernier, un habitant de St-Germain-le-Châtelet avait lancé une pétition en ligne contre l'abattage d'un cerf, d'une biche et de leur faon. C'était la décision des nouveaux propriétaires du domaine privé, où vivaient ces animaux depuis une vingtaine d'années. La pétition a recueilli plus de 43.000 signatures, l'histoire a été largement relayée sur les réseaux sociaux, et les héritiers ont décidé de revenir sur leur décision.

Ce lundi 27 décembre, les propriétaires du domaine ont contacté France Bleu Belfort Montbéliard, afin d'informer de l'évolution de la situation. "Depuis aujourd’hui, la biche et son faon peuvent se repaître paisiblement des pâturages vosgiens voisins", écrivent-ils dans un communiqué.

Les deux animaux ont été placés dans un élevage des Vosges. En revanche, le cerf s’est éteint naturellement dans le parc de Saint-Germain-le-Châtelet, fin novembre.