La Biennale Argilla annulée à Aubagne en raison du contexte sanitaire

La biennale "Argilla" est annulée à cause de la situation sanitaire. C'est le plus grand marché potier de France qui devait se tenir les 14 et 15 août à Aubagne.

Il n'y aura pas de biennale "Argilla" cette année, à cause de la situation sanitaire. La situation épidémique s'aggrave dans les Bouches-du-Rhône avec un taux d'incidence de 435 cas covid-19 pour 100.000 habitants. Dans ce contexte, la Métropole Aix-Marseille-Provence annonce qu'elle annule la biennale "Argilla" qui devait avoir lieu les 14 et 15 août prochains.

« Argilla » est le plus grand marché potier de France et le 5e en Europe. Il attire plus de 50.000 visiteurs à chaque édition. 180 exposants venus du monde entier étaient attendus, mais avec la situation sanitaire et les contraintes, le rendez-vous devenait très compliqué à assurer.

La Métropole Aix-Marseille explique que c'est "avec regret doit se résoudre à ne pas organiser ce rendez-vous". En revanche, dans le respect des mesures sanitaires, l’exposition « Keramika laskà mà - Céramique, mon amour » est toujours proposée aux Pénitents Noirs, le centre d’art contemporain de la ville d’Aubagne, jusqu’au 18 septembre, tout comme le traditionnel marché à la céramique et au santon qui se tient du 20 juillet au 24 août Cours Foch à Aubagne.