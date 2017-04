La biennale design de Saint-Étienne vue par les enfants

Depuis l’ouverture le 9 Mars, ils sont quelques milliers à être passés dans les allées du salon, soit en visite scolaire, soit avec leurs parents le week-end

Quel regard portent-ils sur le monde du travail et de l’objet à travers le prisme du design?

Parmi les centres d’intérêt des plus jeunes, une démonstration de machines réactives à l’entrée Est du hall 3. Des pots de fleurs montés sur roues qui se baladent dans la pièce et qui évitent les obstacles et vont se rebrancher eux même quand ils sont à court d’énergie.

Des plantes en pots qui se déplacent et qui parlent © Radio France - yves renaud

Une réflexion sur le monde des robots.

Des questions ? des interrogations ? en tout cas de l'interêt © Radio France - yves renaud

Ce sont évidemment et en priorité les objets qu’ils découvrent dans cette biennale design qui les font directement réagir.

La machine à tricoter, c'est bien parce que t'a rien à faire madeleine le bureau lit tu te lève le matin t'a pas fait tes devoirs, tu retourne ton lit et tu fait tes devoirs Lydie

le célebre grille pain géant © Radio France - yves renaud

La biennale design de Saint-Étienne fermera ses portes dimanche 9 avril