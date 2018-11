La bière de Noël est arrivée

Nord-Pas-de-Calais Picardie, France

À la mi-novembre, il n'y a pas que le Beaujolais nouveau. La bière de Noël elle aussi est arrivée ! Et forcément, dans les Hauts-de-France, la deuxième région brassicole de France, c'est une institution. "Non, je ne connais pas de brasseur qui ne fasse pas de bière de Noël", réfléchit Annick Castelain, PDG de la brasserie qui produit la CH'TI à Bénifontaine, dans le Pas-de-Calais.

"On va peut-être tuer le mythe"

La bière de Noël est traditionnellement une ambrée, plus dense et plus forte qu'une bière classique. Mais chaque brasseur a, bien entendu, sa propre recette. "Ça change tous les ans, explique Annick Castelain. Chaque brasseur exprime sa créativité, certains vont aller chercher des épices, d'autres vont aller vers des bières très très fortes. C'est un bel exercice." Selon la PDG, la CH'TI de Noël se vend à 600.000 exemplaires. Cette année, elle a été faite à partir de malt chocolat.

La bière de Noël représente 5% de la production de la brasserie Moulins d'Ascq © Radio France - Thomas Schonheere

Pour les brasseurs, l'idée avec la bière de Noël c'est de se faire plaisir et d'essayer de nouvelles recettes. À la brasserie Moulins d'Ascq, située à Villeneuve d'Ascq (Nord), la bière de cette année a des notes d'orange. "C'est à peu près 5% de la production annuelle, explique Alban Decoster, le co-gérant de la brasserie. On va peut-être un peu tuer le mythe mais on produit la bière de Noël à partir du mois d'août. Il faut livrer les magasins à partir du 15-20 octobre."

Selon Alban Decoster, la bière de Noël a du succès parce qu'elle est éphémère. Mais on peut aussi s'arranger : "On a des collègues brasseurs qui ont eu une bonne idée : on va l'appeler maintenant la bière d'hiver. Cela permet à nos clients revendeurs d'être plus libre et d'écouler les stocks jusqu'à février s'il en reste un peu." À consommer (bien sûr) avec modération