La Bière Ki Cool est de retour à Marnay, avec sa musique, ses produits locaux mais sans son feu d'artifice

15 000 personnes réunies sur la place du souvenir français à Marnay. Un seul événement avait réussi cet exploit en 2019 : La Bière KI Cool. Depuis le covid est passé par là et a mis sur "mute" les festivités. Une absence qui prend fin ce samedi à partir de 15 heures, puisque l'événement régional fait son grand retour.

Une septième édition qui se fait sur les mêmes bases que les éditions précédentes. "On n'est pas du tout dans des volontés de volumes. On veut un maximum de plaisir, un maximum de sourire. L'entrée est libre. On laisse toutes les générations l'opportunité de venir découvrir, de se promener. Il faut prendre le temps de vivre et puis rester cool, c'est ça La Bière Ki Cool", précise Jérémy Rondot, le président de l'association organisatrice de l'événement.

Et il y a de quoi profiter! Au menu des festivités : de la musique, "du rock blues avec Dress, Vanja Sky, Rod Barthet ou encore Manu Lanvin and the Devil Blues, mais aussi une scène off qui accueillera des groupes locaux", ajoute Jérémy Rondot. Du local, vous en trouverez aussi dans vos verres avec la présence de 30 brasseurs de chez nous mais aussi de Bourgogne et de Haute-Marne. Du local aussi dans les assiettes avec 21 stands de nourriture mais aussi un bar à vin et une buvette sans alcool, qui feront également travailler les artisans du coin.

Pas de feu d'artifice

Une ambiance à la fête qui se fera avec un bémol, l'annulation du feu d'artifice. "La préfecture de Haute-Saône a refusé l'organisation du feu avec la sécheresse", assure l'organisateur. Une annulation qui n'entame pas l'enthousiasme des organisateurs qui prépare l'événement depuis mars dernier.