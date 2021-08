La bière, "l'or liquide" du Nord et duPas-de-Calais

Dans le Nord et dans le Pas de Calais, la bière est bien plus qu'une boisson ! Mathieu Béghin est archéologue, il a participé à la création de l'exposition "La bière notre or liquide" à Arras.

La bière est bien plus qu'une boisson pour les nordistes. Elle rassemble les personnes, génère du revenus et crée de nombreux emplois de producteurs, commerçants et artisans. Mathieu Béghin revient sur l'importance de la bière dans la région.

Une des premières boissons dans l’Histoire

"Les Égyptiens en buvaient déjà. Puis la bière est revenue en force au Moyen-âge, c’était l’une des boissons les plus consommées !"

Une baisse de la production pendant la Première Guerre mondiale

"À l’issue de la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de destructions de brasseries. Dans les années 20 et 30, il y a un ventre mou dans la production brassicole. C’est revenu ensuite, ce qui a permis un regain économique à notre région."

Le renouveau de la bière

"Il y a une relance économique de la bière. Il y a des nouvelles manières de vendre et de consommer de la bière. On propose des lieux, des ambiances, des concepts différents pour consommer la bière. On consomme aussi de plus en plus des bières naturelles, locales."

Un élément identitaire dans le Nord et le Pas-de-Calais

"Depuis le Moyen-âge, la bière est la boisson la plus consommée dans le Nord. On consommait du vin, mais la production viticole était assez faible. À partir du 17-18 ème avec le changement climatique, les vignes ont disparues. On a donc privilégié la bière. C’est une boisson de convivialité, qu’on associé à tout type de festivité, comme le carnaval de Dunkerque par exemple. C’est aussi une attache entre générations, de s’asseoir autour d’une bière entre amis ou en famille pour discuter."

La bière, une boisson aussi noble que le vin

"Aujourd’hui, il existe des spécialistes qui savent détecter les différents grains, saveurs de la bière. Il y a un métier particulier autour de ça, qui mérite d’être reconnu autant que les métiers viticoles. On peut aussi associer des types de bières à des plats régionaux. Ça permet d’amener un tourisme culinaire, culturel. On peut vraiment cibler une large part d’amateur, parce qu’il y a plein de choses à faire autour de la bière."