Haute-Savoie : la billetterie pour la coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand prise d'assaut

Au lendemain de l'ouverture de la vente tous billets, il ne reste plus aucune place en tribunes pour le week-end des poursuites et des mass starts des 18 et 19 décembre. Plus de 26.500 billets sont déjà vendus, soit moitié plus qu'il y a deux ans.

Sous l'avalanche de connexions ce mardi, la billetterie de la Coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand du 16 au 19 décembre prochain a implosé. Plus précisément le système informatique a bugué quelques heures.

Tribunes à guichets fermés les 18-19 décembre

Malgré ce court dysfonctionnement, il n'y a déjà plus aucune place en tribunes pour les épreuves de poursuite et les mass starts, femmes et hommes, du week-end.

Hausse de 50% du nombre de billets vendus

Par rapport à la précédente étape de coupe du monde de 2019, où la tête d'affiche s'appelait alors Martin Fourcade et déplaçait les foules, 26.500 billets sont déjà vendus, c'est 52% de plus qu'il y a deux ans à pareille époque.

Cela représente déjà 55% du total de places disponibles, entre les tribunes situées en face du stand de tir et la zone piste, c'est à dire l'espace payant où le public peut se répartir tout au long du parcours et à proximité de l'aire de départ et d'arrivée.

C'est dans cette seule zone piste que les réservations sont encore possibles pour le week-end des 18 et 19 décembre.