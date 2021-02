La biographie de Jean-Yves Dahyot, animateur historique de France Bleu Berry, sera publiée en mars

Disparu le 25 octobre 2020, Jean-Yves Dahyot a laissé derrière lui nous une empreinte marquante dans le monde de la musique et en Berry. Sa biographie sera publiée mi-mars aux éditions "La Bouinotte". Mais il est déjà possible de la commander.

Plus de deux mois après la mort de Jean-Yves Dahyot, sa biographie sera prochainement publiée. La parution est prévue au mois de mars, aux éditions La Bouinotte. Il est dorénavant possible de commander le livre signé par Gilles Guillemain, ami de longue date de l'animateur historique de France Bleu Berry. "Scopitone", tel est le titre de l'ouvrage, du nom de l'émission animée de 1982 à 2018 par Jean-Yves Dahyot.

Biographie signée en étroite collaboration avec Jean-Yves Dahyot

Gilles Guillemain a entamé l'écriture de cette biographie en février 2020, après avoir été contacté par Gilles Boizeau, directeur de la maison d'éditions. Jusqu'en juillet, il a alors longuement interrogé Jean-Yves Dahyot. "Quand je faisais des interviews, il me parlait comme s'il était à la radio. Il me vouvoyait, il levait les bras en l'air, il s'adressait à un public. Il avait l'habitude de parler comme ça", sourit l'auteur. "Je lui faisais lire chaque chapitre. Il était content parce que c'était exactement ce qu'il voulait", ajoute-t-il.

Jean-Yves Dahyot a même pu lire l'ouvrage une fois terminé. "C'est important pour sa famille. Son épouse est contente qu'on continue à parler de Jean-Yves, qu'on fasse quelque chose. Ce livre, il est vraiment attendu. J'ai beaucoup de coups de fil à ce sujet", souligne Gilles Guillemain.

Un passionné de musique et de radio

À travers les 256 pages, la vie de Jean-Yves Dahyot est retracée. C'est surtout son amour de la musique, de la culture et de la radio qui ressort. En 1982, c'est presque par hasard qu'il passe la porte de France Bleu Berry, RBS à l'époque. "Il travaillait en usine et le week-end il présentait l'émission. C'était un passionné. Dès qu'il avait du temps libre, il préparait à fond son émission. Il venait avec ses disques et ses vinyles sous le bras et il commençait son émission", indique Gilles Guillemain.

Il tisse des liens d'amitié avec les artistes qu'il reçoit. "C Jérôme, il faisait partie de la famille. Jean-Yves a passé des vacances chez le chanteur. Il est allé dans sa piscine. Et puis il avait l'habitude de recevoir tous les artistes chez lui pour boire un verre, manger et parfois même dormir", se rappelle Gilles Guillemain.

Jean-Yves Dahyot, c'est aussi un sourire permanent à l'antenne et en-dehors. Et une proximité avec les auditeurs. "Il était très apprécié des artistes qu'il accueillait. Mais aussi très apprécié du public et des auditeurs. Encore aujourd'hui, on m'en parle, on me dit que son émission était bien. Même ceux qui ne le connaissent pas trouveront des anecdotes et des souvenirs des années 60 dans ce livre", conclut l'auteur.