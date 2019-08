La biscuiterie de Chambord a désormais sa boutique à Orléans

Orléans, France

La bonne fréquentation touristique, cet été à Orléans, a peut être attisé les convoitises chez les marchands de produits régionaux. Depuis le 10 août, une nouvelle boutique a ouvert à l'angle des rues Jeanne d'Arc et Charles Sanglier : la biscuiterie Jeanne d'Arc, qui est en fait une nouvelle surface de vente pour la biscuiterie de Chambord.

La biscuiterie de Chambord à la conquête des centre villes

Cette institution est connue depuis plus de 40 ans dans le Loir et Cher avec notamment son palet solognot au parfum rhum-raisin. Mais, depuis quelques années, la biscuiterie se développe au plus près des clients et des touristes. Elle possède déjà plusieurs boutiques autour de Chambord et depuis cette année, elle part aussi à la conquête des grandes villes. Après Tours en juin, elle vient donc de s'implanter au centre d'Orléans. " Le démarrage est plutôt bon" explique Julie Doyen, l'une des vendeuses orléanaises. " Il y a du passage avec les touristes et aussi des orléanais qui connaissaient déjà la marque et qui apprécient la boutique."

Les piles de gâteaux à déguster en boutique © Radio France - Patricia Pourrez

Une boutique orléanaise ouverte tous les dimanches de l'année

Sucré comme salé, tous les produits fabriqués dans les ateliers de Maslines, près de Chambord, sont disponibles en boutique. " Par rapport à quelques revendeurs ou supermarchés qui ont nos produits, ici, on va trouver toute la gamme et tous les parfums en sucré comme en salé" insiste Julie Doyen. Et pour ceux qui hésitent justement en 2 parfums, on peut toujours goûter. Au dessus de chaque pile de gâteaux, il y a un petit saladier avec des morceaux. " C'est une priorité chez nous. _On fait déguster nos produits "_. La biscuiterie Jeanne d'Arc propose aussi des vins, des liqueurs, des confitures. Tout estampillé " produit régional" . Elle est ouverte tous les jours y compris les dimanches. " On sent qu'il y a un potentiel le dimanche. Après à nous d'attirer les clients !!"