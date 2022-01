La Boîte à cuisine, pour les personnes en précarité alimentaire à Nancy : "Se remettre à table, ensemble"

Un lieu élégant , spacieux, lumineux. "La Boîte à cuisine" a ouvert ses portes à Nancy, avenue de Strasbourg, pour apprendre à préparer un repas quand on n'en a pas trop les moyens.

Le projet est porté par l'ARS, l'association Accueil et Réinsertion sociale, avec l'aide de la Banque alimentaire de Meurthe-et-Moselle et mené par une pâtissière bien connue des Nancéiens, Nadia Sutter-Hulot. Elle anime des ateliers cuisine - totalement gratuits - du mardi au vendredi, avec un maximum de dix participants.

"C'est la cuisine qui est au cœur"

"Ça démarre à 9h30, autour d'un café", détaille la chef de projet, "un accueil convivial pour apprendre à se connaître. On découvre ensuite le menu à partir des produits frais de la Banque alimentaire mais c'est interactif et si l'un des participants a une autre suggestion, on peut modifier le menu. A 10h, on commence à cuisiner un repas complet pour 40 à 50 personnes."

Le lieu est spacieux et peut accueillir dix participants à chaque atelier cuisine - DR

Il est possible ensuite de partager le repas sur place. Puis les participants repartent avec les surplus et 3 kg de fruits et légumes frais. Pour Nadia Sutter-Hulot, le projet va au-delà de la cuisine : "C'est fait pour ramener de la vie sociale. Se remettre à table ensemble, beaucoup de personnes n'avaient pas connu ça depuis des années. Echanger entre personnes de plusieurs âges, horizons et nationalités : c'est le grand partage autour du repas".