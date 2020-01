EN IMAGES - La Boite à patins fait revivre la mode des roulettes à Amiens

Somme, France

La Boite à patins a été inaugurée ce samedi, à Amiens, rue Sully sur le site d'une ancienne usine de logistique du quartier Montières. Une salle principale de 36 mètres de long, 14 mètres de large où 150 visiteurs ont pu chausser les rollers. De quoi rappeler le succès de la salle de patinage de la Main Jaune à Paris, rendue célèbre dans les années 1980 en France avec le film La Boum et Sophie Marceau en premier rôle.

La boite à patins, à Amiens. © Radio France - Alexandre Lepère

"A l'époque, c'était un peu plus disco"

Un concept remis au gout du jour chez nous avec Benoit Beaucheron, 40 ans, créateur et gérant de la Boite à patins : "Le but c'est de recréer l'esprit des années 60-70, avec un endroit couvert, et la possibilité de faire un peu ce qu'on veut. Beaucoup de gens nous ont suivi". La décoration est sobre, des murs blancs, et quelques plots au sol pour délimiter la piste. Stéphanie a connu les boites à patins des années 80 : "A l'époque, c'était une ambiance un peu plus disco, en sous-sol avec un DJ au milieu, mais on attendait leur retour depuis longtemps !".

Point positif, le revêtement au sol permet en tout cas de tomber sans se faire mal. La remise en action est d'ailleurs compliquée pour Frédéric et ses rollers à 4 roues. Il n'avait pas patiné depuis 25 ans ! Mais si la piste devient un jour trop bondée, sachez que vous pourrez aussi vous reposer dans des fauteuils, un espace détente a aussi été aménagé juste à côté de la piste.

55 rue de Sully, huit euros pour les adultes et les adolescents, 6 euros en tarif réduit pour les 3 à 12 ans, durée illimitée. Site internet.