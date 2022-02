Réouverture des discothèques : le Whizzz, à Nœux-les-Mines, peaufine les détails avant la réouverture

Les peintures ont été refaites, les canapés shampouinés. Au sol, il reste quelques rallonges à cacher mais le « nettoyage est terminé ». En revanche, en plein milieu de la piste de dance et face à la scène du DJ, Sandrine est encore perchée sur un immense échafaudage. " On aime bien faire les choses à la dernière minute ici, donc on est en train de refaire toutes les lumières. Pour que ça « pète » vraiment le soir de la réouverture. On a aussi une machine en panne qu’on doit remonter ", détaille la manageuse de la boîte de nuit.

Il faut recruter. Par rapport à l’équipe que nous avions constitué à la rentrée de septembre dernier, 40% sont partis"

Le Whizzz a prévu de rouvrir samedi 19 février, le temps de régler les derniers préparatifs et notamment les lumières. © Radio France - Marion FERRERE

L’autre préoccupation pour Sandrine, c'est le recrutement. Après deux années de galère, beaucoup ont quitté la profession. " Il y en a eu beaucoup dans la restauration, ça se fait aussi chez nous dans la discothèque et comme nous travaillons avec beaucoup de free-lance il faut tout recommencer. Il faut retrouver du personnel, que ce soit dans la sécurité, au bar ou des DJs… Il faut recruter. Par rapport à l’équipe que nous avions constituée en septembre dernier, 40% sont partis. D’ici samedi, il nous manque une dizaine de personnes donc on enchaîne les entretiens", regrette la manageuse.

Le protocole sanitaire reste flou

Si les restrictions sont levées aujourd'hui, le Whizzz rouvrira officiellement samedi soir et plusieurs centaines de clubbers sont attendus dans les deux salles de la boîte. Malgré l'attente de la clientèle, un doute persiste sur le protocole sanitaire. Le masque est encore obligatoire dans les lieux clos jusqu'au 28 février et le pass vaccinal est nécessaire pour entrer en boîte de nuit. " On se dit qu’il y a encore des gens qui aiment sortir, qui aiment le monde de la nuit, mais on ne sait pas comment vont réagir les jeunes avec le pass vaccinal ". La professionnelle de la nuit n’ose d'ailleurs plus se projeter. " Nous sommes des passionnés donc nous allons ouvrir, faire en sorte que les gens s’éclatent mais le reste, nous ne savons pas : est-ce que nous allons de nouveau fermer l’hiver prochain ? Combien de temps le protocole sanitaire restera en place? Est-ce que les personnes venues en octobre vont revenir ? Est-ce que les jeunes majeurs vont enfin venir découvrir les discothèques ? Nous ne savons pas ".

Dans la région des Hauts-de-France, une vingtaine de discothèque a fermé en raison de la crise sanitaire

Du côté des représentants du secteur, on déplore aussi le manque de précisions concernant le protocole sanitaire. Au cœur des négociations également: l'absence de soutien auprès des acteurs du monde de la nuit. "Nous sommes les seuls à avoir autant subi pendant la crise sanitaire et aujourd'hui aucun plan de relance n'est prévu", s'alarme Morgan Dalle, porte-parole du SOS CHRD en détresse. "Nous avons commencé à rembourser les prêts garantis par l'Etat mais très peu d'entre nous ont touché des aides au mois de décembre". Dans la région des Hauts-de-France, une vingtaine d'établissements a mis la clé sous la porte, 300 au niveau national. "Et personne ne parle de nous, nous sommes complètement invisibles", martèle Morgan Dalle. Au Whizzz, Sandrine préfère ne pas penser à la suite. En revanche, du côté de la sono, aucun problème : les baffles fonctionnent. La musique est prête à partir et à résonner toute la nuit. Les portes rouvrent dès samedi.

Cette nouvelle levée de restrictions concerne aussi les bars, où la consommation debout est à nouveau possible. Réouverture également des corners boissons et friandises dans les stades, les cinémas et les transports.