La Bouinotte fête ses 40 ans !

"On a peut être quarante ans mais nous ne faisons pas de crise de la quarantaine" promet d'entrée de jeu Gilles Boizeau. Le directeur de la Bouinotte, tombé dedans quand il était petit, annonce le programme des festivités pour célébrer l'anniversaire du magazine berrichon co-crée par son père Léandre Boizeau. Au menu, ce dimanche 3 juillet, par Balsan à Châteauroux, des spectacles, concerts, lectures, cours de patois, dégustations et même débat sur le Berry dynamique. "_On nous demande souvent comment nous trouvons de nouveaux sujets à traiter, après 40 ans d'existence ! Mais il reste plein d'histoires que nous n'avons pas encore explorées ! Et le Berry est une terre d'idées. il y a beaucoup d'initiatives, sur de petits réseaux par exemple, qu'il faut débusque_r".

C'est sans doute l'un des secrets de la réussite du magazine qui peut s'enorgueillir de compter plus de 1.500 abonnés. Il s'évertue à mettre en avant tout ce que le Berry a de positif, de créatif, d'innovant.

Fruit d'un travail artisanal "qui s'est professionnalisé avec le temps", le magazine est conçu par une demi douzaine de salariés et un réseau de bénévoles. Avec 6.000 exemplaires tirés chaque trimestre, le titre se porte bien, "malgré la crise Covid et l'actuelle crise du papier..." souligne Gilles Boizeau. Mais la Bouinotte vit surtout aujourd'hui grâce à ses activités d'édition qui représente les 2/3 de son chiffre d'affaires.

"Au départ, nous avions 5 ou 6 livres édités chaque année. Aujourd'hui, c'est une vingtaine par an et nous cherchons à développer notre zone de diffusion vers le grand centre ouest" explique Gilles Boizeau.

Quant au magazine, il ambitionne de poursuivre sur sa lancée, en proposant "toujours plus d'enquête de terrain, fouillée, aux prises avec les grands sujets d'actualité, comme notre dossier sur les maternités en Berry ou bien les médecins de campagne" liste Hélène Hémon, la rédactrice en chef du titre. Et pour ce quarantième anniversaire, le numéro 160 est proposé sur un nouveau format, imprimé sur un nouveau papier. Pour un nouveau chapitre...