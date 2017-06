La boulangerie de Ballée cherche d'urgence un repreneur

Dans ce village de l'est mayennais, les habitants sont très inquiets de la possible fermeture de la boulangerie.Le couple de boulangers, Eliane et Jean Daviet, veut partir à la retraite. Trouver un repreneur s'avère une tâche difficile.

Eliane et Jean Daviet ne ménagent pourtant pas leurs efforts pour vendre leur affaire. Ils sont dans ce joli coin de la campagne mayennaise depuis 1979. Le couple a la soixantaine et souhaite désormais profiter de la retraite, de ses petits-enfants raconte Eliane : "ça devient difficile physiquement. Alors on cherche ne serait-ce que pour les habitants qui ont été très accueillants depuis 38 ans. C'est très urgent. Bon, c'est vrai, il y a des contraintes, il ne faut se voiler la face mais tous les métiers en ont".

Les deux boulangers cherchent, passent des annonces, utilisent les réseaux sociaux et le site Le Bon Coin. En vain. Pour l'instant. L'urgence, c'est d'avoir d'abord un ouvrier pour le début du mois de juillet afin que la boutique tourne cet été. A Ballée, la possible fermeture de ce commerce fait causer et inquiète : "le rituel du pain le matin c'est la vie d'un village. Il y a des gens qui viennent des alentours pour en acheter" explique cette villageoise.

Eliane et Jean Daviet souhaitent partir à la retraite avant la fin de l'année. Ils veulent profiter d'une vie plus paisible, voir plus souvent leurs petits-enfants, on les comprend. Après la fermeture du café-restaurant il y a quelques mois, voir la boulangerie baisser le rideau, ce serait un nouveau coup dur pour le village de Ballée.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter les boulangers par mail (eliane.daviet@orange.fr) ou par téléphone 02 43 98 42 53.