La boulangerie de Crillon-le-Brave a rouvert ses portes !

Il y avait des bouchons à la boulangerie de Crillon-le-Brave en ce samedi premier avril, jour de réouverture ! Derrière le comptoir, Mégane, la vendeuse n'arrête pas. "Je savais qu'on allait avoir du monde mais je ne m'attendais pas à une queue pareille !" Il faut dire qu'avec le départ du précédent boulanger, le commerce a été fermé pendant deux mois, alors la réouverture était plus qu'attendue. "On est très heureux que Crillon rouvre sa boulangerie, ça tardait et on était vraiment très impatients", se réjouit Michel, un habitant du village.

"Un commerce qui permet de créer du lien social"

La boutique en plein cœur du village est donc reprise par un jeune couple : Rudy (anciennement restaurateur) et Mégane (anciennement vendeuse). C'est la mairie, propriétaire des lieux qui se chargeait du recrutement, car la boulangerie, mais aussi les équipements appartiennent à la commune, qui loue les locaux, ainsi qu'un logement de fonction au-dessus. Le tout pour 600 euros par mois hors taxes, avec une convention d'occupation temporaire, renouvelable tous les 3 ans. Guy Girard, le maire de cette commune de 500 habitants est soulagé d'avoir trouvé des repreneurs. "Je suis très satisfait et heureux, pour nous, cette boulangerie c'est quelque chose d'important puisque c'est le cœur du village. C'est au-delà d'un commerce de nécessité, c'est un commerce qui permet de créer du lien social."