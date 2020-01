La boulangerie de Frasne restera fermée en 2020, pour la première fois depuis 130 ans

Le gong de l'année 2020 a sonné comme celui de fin pour la boulangerie Landry à Frasne, dans le Haut-Doubs. Le dernier de six générations de boulangers part à la retraite en ce 1er janvier, et le commerce n'a pas de repreneur pour le moment

Frasne, France

"Je viens chercher mon pain, comme tous les jours, et puis régler ma note, mais pour la dernière fois", annonce Frédéric, un habitué de la boulangerie Landry, en passant la sonnerie de la porte. A 55 ans, ça fait autant d'années qu'il vient chercher son pain ici.

A la boulangerie Landry, la plus vieille de Frasne, 2000 habitants dans le Haut-Doubs, et sans doute une des plus anciennes de Franche-Comté, il y a encore une ardoise grâce à laquelle une soixantaine de clients paient à la fin du mois : "Certains n'ont jamais sorti de monnaie à la caisse".

"Je mange votre pain depuis que j'ai des dents"

La boulangerie, ouverte en 1889, a vu se succéder six générations de boulangers, jusqu'à "Titine" et "Nanou", les surnoms affectueux qu'ont donné les habitués à Marie-Christine et Daniel Landry. Le boulanger, 66 ans et 52 ans de labeur derrière lui, prend sa retraite au 1er janvier 2020.

Les enfants ne vont pas lui succéder, ils aident à la boutique, ou pour les tournées, mais n'ont pas appris le métier : "C'est un métier dur, on ne les a pas trop poussés à reprendre", confie Marie-Christine.

La boulangerie cherche un jeune couple pour reprendre

Dans la commune, la fermeture de la boulangerie suscite beaucoup d'émotion : "Un client m'a dit : 'Je mange votre pain depuis que j'ai des dents'", assure Marlène, la fille de Marie-Christine. La boulangère a reçu de nombreuses "cartes postales, des lettres, et des fleurs. Il y en a tellement que je n'ai pas assez de vases".

Il y a bien une autre boulangerie dans la commune, mais qui ne pourra pas absorber toute la clientèle. Les jeunes retraités cherchent donc un repreneur. De préférence un jeune couple qui souhaite s'installer. Le four à pain est neuf, remplacé il y a quelques années. Et Marie-Christine le dit, elle aimerait bien aller à son tour chercher son pain ici, à la même adresse, une fois qu'elle sera retraitée.