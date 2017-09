La boulangerie de Sainte Colombe dans le Ventoux cherche son boulanger

La boulangerie du hameau de Sainte Colombe cuit le pain depuis 1860 dans la montée du Ventoux au dessus de Bedoin. L'hiver n'est plus assez rentable. Le couple de boulangers actuels s'en va. La propriétaire de la boulangerie cherche un repreneur séduit par le four napoléonien et le Ventoux.

Le couple de boulangers du hameau de Sainte Colombe à Bedoin quitte sa boulangerie. Après six mois de fermeture, un couple de boulanger s'était installé en mai 2015 mais il est contraint de partir car l'hiver n'est pas assez rentable. Ce four à bois traditionnel de la boulangerie fournit depuis 1860 le pain du hameau de Sainte Colombe au dessus de Bedoin dans la montée du Ventoux.

Pas assez de client à la boulangerie pendant l'hiver sur le Ventoux

Un restaurant et un hôtel se fournissent dans cette boulangerie. Le boulanger assure qu'il y a suffisamment de clients durant l'été mais la structure de son entreprise ne lui permet pas de payer les charges toute l'année. La fille du propriétaire de la boulangerie reconnait que "l'été, ça marche très fort mais l'hiver c'est très difficile de vivre." Sylvie Barruol propose un loyer "ridicule" pour attirer un boulanger qui entretiendra la tradition du four de l'époque napoléonienne. Il faut régulièrement remplir de bois le four, le laisser brûler puis retirer les cendres et enfin cuire le pain grâce à l'inertie de la chaleur. Les amateurs apprécient cette cuisson lente