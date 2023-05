La boulangerie Lyse de Cabrières-d'Avignon vise le titre national dans l'émission de M6

La finale nationale de la saison 10 de "La meilleure boulangerie" sur M6 démarre ce lundi 8 mai. Pour cette édition 2023, ce sont 18 binômes qui s'affrontent pour remporter ce titre. La boulangerie Lyse de Cabrières-d'Avignon représente la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec Julien Samson et Denis Petit. Ils ont remporté le concours local de l'émission en janvier dernier .

ⓘ Publicité

"On prend l'émission comme une compétition sérieuse." Julien Samson, le gérant de la boulangerie Lyse garde de très bons souvenirs du tournage de la finale. "Pour la première épreuve, nous devions concevoir un gâteau d'anniversaire aux saveurs du terroir, aux couleurs de notre région", explique-t-il. Pour le reste, il faudra regarder la télévision. Julien Samson n'en dévoilera pas davantage.

Des clients font quatre heures de route

Depuis janvier et le titre régional de meilleure boulangerie, la clientèle afflux de partout. "C'est incroyable", confirme Julien Samson. Le gérant raconte que certains clients font plusieurs heures de route pour venir dans sa boutique : "ils viennent de Manosque, de Marseille voire plus. Certains appellent pour savoir si on ne connaît pas l'adresse d'une chambre d'hôte. Ils repartent avec les produits goûtés dans l'émission".

Même s'il connaît déjà le résultat puisque l'émission a été enregistrée, Julien Samson ne sera pas devant sa télévision cette semaine. Il refuse de se voir : "j'ai beaucoup de mal", admet-il.

La devanture de la boulangerie Lyse à Cabrières-d'Avignon (Vaucluse) © Radio France - Romain Berchet