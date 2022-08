"La boule au ventre", "la peur et la terreur" chez Paul Marius : des salariés témoignent, le patron répond

Des salariés et anciens salariés ont accepté de raconter leur expérience professionnelle chez Paul Marius, le maroquinier rouennais : pressions, coups de colère du PDG, heures supplémentaires imposées, épuisement mental et physique. Le créateur et PDG Florent Poirier répond.

Paul Marius est dans la tourmente. Depuis dix jours, des salariés et anciens salariés du maroquinier rouennais, véritable fleuron local en Seine-Maritime, témoignent sur les réseaux sociaux pour dénoncer un management très dur notamment de la part du PDG et créateur de l'entreprise, Florent Poirier. Plus de soixante témoignages ont été envoyés au compte Instagram "Balance Ton Agency" selon la créatrice de ce compte. Tous racontent les pressions subies, les coups de colère du PDG Florent Poirier, des heures supplémentaires imposées, parfois non payées, un épuisement mental et physique, des nombreux arrêts maladies et démissions, que ce soit dans les boutiques, au dépôt, et au siège à Rouen.

Dès qu'on entendait le bruit de sa voiture, on avait la boule au ventre

France Bleu Normandie s'est entretenue avec quatorze salariés et anciens salariés. Certains ont accepté de nous raconter, sous couvert d'anonymat, leur expérience chez Paul Marius. Les prénoms et les voix ont été modifiés, car ces personnes disent avoir peur de leur ancien patron, et craindre des représailles.

Le reportage France Bleu Normandie Copier

Un management par la peur et par la pression

Lucie par exemple a travaillé pendant cinq mois au service communication, au siège de Paul Marius à Rouen. Elle décrit un profil tyrannique de son ancien patron Florent Poirier, et dit être partie avant le burn-out.

Lucie a travaillé pendant cinq mois au service communication Copier

Je sui quelqu'un d'exigeant. J'ai pu être maladroit, si j'ai blessé qui que ce soit, je m'en excuse

Florent Poirier dit ne pas comprendre, ne pas se reconnaitre dans ce portrait tyrannique, mais il présente ses excuses.

Le créateur de Paul Marius, Florent Poirier Copier

Cette pression, Camille dit l'avoir subie également. Elle a travaillé pendant un an et demi dans une boutique Paul Marius. Ses manageurs lui imposaient de nombreuses heures supplémentaires, planifiées au dernier moment. Selon elle, elle devait "vouer sa vie à Paul Marius".

Je n'en pouvais plus, on me demandait tout le temps de faire des heures supplémentaires. Sous menaces...

Camille a été vendeuse chez Paul Marius pendant un an et demi Copier

L'entreprise Paul Marius s'est développée à "vitesse grand V" ces douze dernières années. Elle compte aujourd'hui 39 boutiques en France et en Belgique, emploie 200 salariés en France, contre 20 en 2016, et 1200 collaborateurs en Inde où les sacs sont fabriqués. Cette success story fulgurante peut expliquer, si c'est le cas, la pression subie dans les boutiques selon le PDG, Florent Poirier

Le PDG, Florent Poirier Copier

Florent Poirier affirme qu'en douze ans d'existence, il n'y a eu qu'un seul dossier aux prud'hommes contre Paul Marius, que l'entreprise a perdu. Un cabinet indépendant va être nommé par le Comité social et économique, pour mener un audit en septembre sur les conditions de travail dans l'entreprise.

Par ailleurs, deux des salariés que France Bleu Normandie a contacté disent avoir pris contact avec un avocat, et il n'y a pas de représentants syndicaux chez Paul Marius.