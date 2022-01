La Bourboule en passe de racheter les Thermes Choussy grâce à une aide de l'Etat

L'enveloppe accordée par l'Etat dans le cadre du Fonds pour le recyclage des friches s'élève à pas moins de 2,5 millions d'euros. Espérée par la mairie de La Bourboule, elle va permettre le rachat des Thermes Choussy, à l'arrêt depuis 2016, et la transformation de ce quartier.

Un accord formalisé pour le rachat devrait être établi dans les mois à venir, à travers l'Etablissement Public Foncier d'Auvergne (EPF). C'est lui qui se chargera de l'acquisition, du gardiennage et même de réaliser les premiers travaux sur les bâtiments, en attendant que la mairie soit prête à racheter.

Sont concernés par cet achat : les Thermes Choussy, la résidence thermale, ainsi que les puits Choussy et Fenestre. "Il y a de l'eau à exploiter", remarque simplement François Constantin, le maire de La Bourboule. "L'objectif est très clair : alimenter les Grands Thermes avec plus d'eau thermale pour accueillir plus de clients et exploiter ce qu'il restera d'eau, et il en restera, à des fins commerciales, des cosmétiques par exemple mais il peut y avoir d'autres utilisations", explique-t-il.

Ce rachat va également permettre la fin définitive de la "guerre des puits", déjà mise à mal en 2009, lorsque la commune avait repris la gestion des Grands Thermes. "Depuis 1875 il y a une guerre commerciale, économique, de concurrence entre deux établissements, Choussy et les Grands Thermes, raconte François Constantin, il y a eu des initiatives pour forer des puits et accéder à l'eau thermale, ce qui a eu pour effet d'assécher littéralement la ressource et plus récemment de tuer ces deux établissements".

Il ne restera donc plus que les Grands Thermes au sein de la Bourboule. "C'est ce que le marché peut accepter", conclut le maire.

