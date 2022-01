La Bourgogne, 3° région "la plus accueillante de France" selon Booking.com

Un coup de projecteur de plus pour notre jolie région. Le site de réservation en ligne Booking.com classe la Bourgogne comme la "3° région plus accueillante de France". Nous sommes pour la première fois sur le podium des commentaires positifs laissés par les clients de cette plateforme derrière l'Alsace (1ere) et les Hauts-de-France (2°). On pensera ce que l'on voudra de ces études internes, qui ont la valeur qu'on leur accorde, mais ce coup de pub offert par un des géants du net de la réservation en ligne ne peut que nous être bénéfique.

L'association des Gites de France en Côte-d'Or vient justement d'adhérer au site Booking.com. Une vingtaine d'hébergements sont maintenant référencés à titre expérimental , mais tous les autres, c'est à dire environ 500, devraient aussi basculer. Simon Debord, le directeur des Gites de France en Côte-d'Or a le sentiment que ce prestataire internet pèse lourd aujourd'hui dans le secteur du tourisme : "C'est un site de réservation connu internationalement, et nous visons une clientèle étrangère. Les Britanniques, les Néerlandais, les Belges, les Allemands sont habitués de Booking.com et ce sera très bien si on s'y trouve. Cette plateforme cherche à référencer un maximum de locations. Au départ ils sont plutôt axés sur l'hôtellerie avec des prestations où tout est compris: l'accueil , le petit-déjeuner, des lits faits quand on arrive, un service de ménage inclus.. mais aujourd'hui ils ont tendance à s'élargir à d'autres hébergements."

Entrée du "Greet Hotel" de Beaune © Radio France - Olivier Estran

Beaune, ville préférée des clients Booking.com en Bourgogne

Au sein de la Bourgogne, c'est la ville de Beaune qui est qualifiée de la plus accueillante par Booking.com. (Devant Auxerre, Dijon, Nevers et Chalon-Sur-Saône). Voila de quoi donner le sourire à Fanny Wiart. Elle dirige le "Greet Hotel" à l'entrée de Beaune. Un établissement de 52 chambres, et aujourd'hui un quart de sa clientèle arrive chez elle par le biais de Booking.com "Le plus souvent ce sont des gens qui ne connaissent pas Beaune. Nous en matière d'accueil, on cherche à casser les codes de l'hôtellerie classique: on reçoit les arrivants dans un canapé avec une boisson le temps de l'enregistrement de leur réservations. Et puis, comme on travaille avec des produits frais et des produits locaux , on peut conseiller nos clients sur les producteurs que nous connaissons et avec lesquels nous travaillons. On sait notamment les orienter vers les domaines viticoles sympas."

Le tableau des produits locaux du "Greet Hotel" de Beaune © Radio France - Olivier Estran

D'autres hébergeurs que nous avons contacté reconnaissent l'importance de Booking.com , mais pointent du doigt les commissions élevées de ce site. "On nous prélève 17% de notre tarif" explique un hébergeur de Beaune qui préfère rester anonyme "et si on veut être mis en avant sur leur site, c'est bien plus cher. On reste avec eux, mais on cherche à passer par d'autres prestataires qui ont de meilleurs tarifs."