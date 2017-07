La Bourgogne-Franche-Comté a désormais son blason

Les armoiries de la Bourgogne-Franche-Comté flottent sur la grande région! Elles ont été dévoilées cette semaine à St Jean-de-Losne, en Côte-d'Or.

Les armoiries se veulent "intemporelles", un logo actuel et un blason ancien.Créées par une commission d'historiens et d'archivistes, et validées par la commission nationale d'héraldique, elles réunissent les blasons historiques de la Bourgogne et de la Franche Comté.Ces armoiries viennent compléter le fameux logo tant décrié.

. © Radio France - Christophe Mey