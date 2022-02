La Bourgogne-Franche-Comté se dote d'un centre régional de réponse aux cyberattaques

Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté se dote d'un centre régional de réponse d'urgence aux incidents de cybersécurité, le projet bénéficie d'une enveloppe d'un million d'euros dans le cadre du plan France Relance. Chapeauté au plan régional par l'ARNIA (Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle), il sera adossé à l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques. La structure devrait être opérationnelle d'ici quatre mois.

Les attaques informatiques, comme par exemple les rançongiciels ou le vol de données, sont de plus en plus nombreuses et touchent désormais autant les multinationales que des très petites entreprises au niveau local, et de plus en plus, des collectivités comme des mairies, ou des structures publiques comme des hôpitaux sont visées. "20% des victimes de rançongiciels en France seraient des collectivités territoriales", indique Véronique Brunet, déléguée de l'ANSSI pour la Bourgogne-Franche-Comté, " et on estime qu'il y a une attaque par semaine sur des infrastructures de la chaîne hospitalière".

Des entreprises franc-comtoises obligées de déposer le bilan après une cyberattaque

Pouvoir répondre aux attaques au niveau régional est désormais une nécessité, l'exemple que donne Véronique Brunet est parlant: "Lors du premier confinement, _une attaque en Franche-Comté a touché une cinquantaine d'entreprises_, petites, moyennes et grandes, le temps de réceptionner les informations de chacune, de comprendre comment les attaques ont eu lieu, on s'est rendu compte que toutes ces entreprises avaient le même prestataire, et que l'attaque était passée par ce biais. Deux de ces entreprises ont été obligées de déposer le bilan. S'il y avait eu à l'époque un centre de réponse qui aurait répertorié les incidents et vu arriver les choses, on aurait pu alerter en amont et éviter que ces structures se retrouvent dans une situation difficile".

Objectif pour ce centre: être au plus près du terrain en s'adressant aux entreprises, collectivités et associations de la région, autant pour faire de la prévention que pour intervenir dès qu'une attaque est décelée. "Le jour ou une entreprise ou une collectivité sera attaquée, elle pourra appeler un numéro dédié", explique Patrick Molinoz, vice-président du conseil régional en charge de la transition numérique, "le centre pourra analyser ce qu'il s'est passé, faire des préconisations concrètes dans l'urgence pour sécuriser ce qui peut l'être, puis il aidera à trouver le bon docteur".

Le centre sera opérationnel dans quatre mois

Le centre de réponse aux cyberattaques n'aura en effet pas vocation à "réparer" les dégâts faits dans l'entreprise, mais il aiguillera les victimes vers des entreprises labellisées qui pourront se charger de cet aspect technique. Un responsable de centre a été recruté et deux analystes spécialisés vont le rejoindre, ils vont être formés pendant 4 mois par l'ANSSI, avant de démarrer concrètement leurs activités.