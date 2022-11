La bourse aux jouets de Sainte-Luce-sur-Loire est prise d'assaut ce dimanche

Chaque année, plus de 20.000 visiteurs viennent chiner à la bourse aux jouets de Sainte-Luce-sur-Loire

Une bourse aux jouets XXL se tient ce dimanche à Sainte-Luce-sur-Loire. C'est l'une des plus grosse de France, elle existe depuis 22 ans. Chaque année, plus de 2.000 visiteurs viennent y trouver leur bonheur. Les bénéfices sont au profit de l'association AEM, les Amis des Enfants du Monde. Plus de 20.000 jouets, jeux, livres, CD, DVD y sont vendus à très bas prix. A presque un mois de Noël, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires.

Jeux et jouets à très bas prix

La queue était très longue à l'extérieur des deux salles prêtées par la mairie de Sainte-Luce, la salle Marc-Jeffret pour les jouets et la salle René Losc pour les livres, jeux, CD et DVD. "Certains étaient là depuis 8 heures ce matin, alors qu'on ouvrait à 10 heures !" précise Thérèse Villeneuve, la présidente de l'AEM en Loire-Atlantique. Chaque peluche est soigneusement lavée et les puzzles sont faits, pour s'assurer qu'aucune pièce ne manque.

L'an dernier, plus de 60.000 euros ont été récoltés par les Amis des Enfants du Monde grâce à la bourse aux jouets de Sainte-Luce, selon la présidente de l'antenne de Loire-Atlantique de l'association, Thérèse Villeneuve. Sachez qu'à partir de 16 heures, tout est à moitié prix !