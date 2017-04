La Bourse aux timbres sur le point de disparaître, passage Pommeraye, à Nantes

La Bourse aux timbres est sur le point de disparaître, passage Pommeraye, à Nantes. La mairie demande depuis plus d'un an aux gérants de faire des travaux de mise aux normes incendie. Trop cher et trop compliqué à quelques mois de la retraite disent-ils. Ils doivent donc vider leur magasin.

C'est l'une des plus vieilles boutiques de Nantes. La Bourse aux timbres, passage Pommeraye à Nantes, est sur le point de disparaître. Depuis fin 2015, la mairie demande aux gérants de faire des travaux de mis aux normes incendie, mais ils considèrent que c'est trop cher et trop compliqué à quelques mois de la retraite. Après avoir été repoussée plusieurs fois, la fermeture de la boutique est effective depuis fin mars. Les clients ne peuvent plus entrer à l'intérieur, seules les commandes sont honorées. Ils ont jusqu'à la mi-avril pour vider le local de tout ce qui est combustible, sans quoi un camion pourrait être envoyé pour le faire à leur place. Et ça, Jean-Jacques Gaudin et sa sœur Josiane ne l'acceptent pas.

Notre papa a racheté ce magasin en 1954

"Il y a un magasin de timbre dans le passage Pommeraye depuis les années 30", rappelle Jean-Jacques Gaudin. "Et notre papa a racheté ce magasin en 1954". "J'y suis depuis que j'ai 19 ans", poursuit Josiane, "c'est toute notre vie". Une vie qui est sur le point de basculer. Fin 2015, la mairie de Nantes a demandé aux deux gérants de faire des travaux de mise aux normes incendie pour protéger leur boutique remplie de timbres et de cartes postales et tout le passage. "Mais on a un document de 2006 disant que, ces travaux, il ne faut les faire que si on fait d'autres travaux dans le magasin, ce que nous n'avons fait". Ils expliquent aussi que de tels travaux de mise aux normes coûtent très cher, qu'il aurait fallu vider tout le magasin, à quelques mois de la retraite.

Jusqu'à la mi-avril pour vider la boutique

Ils ont donc laissé passé le temps. Ils ont aussi refusé la proposition de la mairie de déménager dans le passage Cœur de Nantes pour quelques mois. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus le choix. Ils ont jusqu'à la mi-avril pour vider la Bourse aux timbres de tout ce qu'il y a de combustible à l'intérieur. Alors depuis fin mars, depuis que la boutique n'a plus le droit d'accueillir du public, ils passent leurs journées à faire des cartons et à remplir leurs voitures pour enlever les milliers de timbres, d'albums, de carte postales... Avec l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. "Ça mine ! Imaginez-vous qu'on vienne chercher vos affaires parce qu'on a pas eu le temps de les ranger, de les déplacer. C'est difficile à avaler", confie Josiane qui craint de voir arriver un camion pour vider le magasin. Ils se demandent aussi ce que deviendront leurs timbres, classés minutieusement depuis 40 ans.

Sur la vitrine du magasin désormais fermé au public, des remerciements et des accusations contre la mairie © Radio France - Marion Fersing

Nous avons fait preuve de mansuétude et nous avons suffisamment attendu - Gilles Nicolas, l'adjoint à la sécurité

En même temps, ils ont conscience d'être aller trop loin en refusant de faire ses travaux, mais ils espéraient que la mairie leur laisse encore quelques mois, jusqu'à la retraite. "Nous avons déjà suffisamment attendu", répond Gilles Nicolas, l'adjoint à la sécurité. "Nous sommes allés de date en date. À un moment, ils nous disaient qu'ils allaient cesser leur activité, à un autre qu'ils allaient faire les mises aux normes. J'ai fait preuve d'une grande mansuétude. Nous leur avons encore accordé un ultime délais jusqu'à la mi-avril. Si le magasin n'est pas vidé à ce moment là - et je pense que ce ne sera pas le cas - il y aura un constat". Et ce sera ensuite à la justice de prendre une décision.