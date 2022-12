La "Boussole des Jeunes" dans les Alpes-Maritimes pour tous les jeunes de 15 à 30 ans

La Boussole des Jeunes des Alpes-Maritimes est un dispositif proposé aux jeunes de 15 à 30 ans.

Elle permet de trouver des professionnels à proximité de chez toi qui peuvent aider dans ta recherche d’emploi, de formation, d’orientation et d’un logement. Il y a aussi toutes les aides possibles selon le statut et le bon professionnel pour renseigner et accompagner les jeunes azuréens de 15 à 30 ans.

Comment ça marche ?

Il suffit de se connecter sur boussole.jeunes.gouv.fr

L’actualité de la Boussole des Jeunes de Nice est à retrouver sur le compte Instagram officiel et sur le compte TikTok officiel .

Vous êtes un.e professionnel.le et vous souhaitez intégrer la Boussole des Jeunes des Alpes-Maritimes ?

Les thématiques de la Boussole des Jeunes des Alpes-Maritimes sont l’emploi, le logement, l’orientation, la formation et bientôt la santé. Chaque professionnel peut déclarer les offres de service qu’il propose sur le site. Cela permet de recenser toutes les offres de services qui sont proposées sur le territoire et ainsi les rendre accessibles et plus visibles pour les jeunes.