La Boutik Solidaire Oustal à Saint-Jean-du-Gard a besoin de vous

L'appel à l'aide de La Boutik Solidaire Oustal de Saint-Jean-du-Gard. Une épicerie solidaire qui vend à prix modique des denrées alimentaires. La collecte a été moins fructueuse que de coutume et risque de priver une vingtaine de familles bénéficiaires d'un soutien vital.

Cet appel à l'aide de La Boutik Solidaire Oustal de Saint-Jean-du-Gard. Une structure associative qui vend du vêtement à petits prix mais aussi une épicerie solidaire pour les personnes les plus en difficulté. Une vingtaine de familles. Mais, pour sa campagne d'hiver, la collecte de denrées a été moins importante que prévue et la Boutik solidaire oustal fait appel à la générosité des habitants du village et ceux de la vallée borgne.

Une porte qu'on ne pousse jamais par hasard. Un soutien alimentaire mais aussi une écoute et de l'empathie.

Pour la campagne d'hiver de La Boutik Solidaire Oustal manque 700 kilos d'aliments. Pâtes, chocolat, huile, plats cuisinés qui viendront en aide aux accidentés de la vie. Divorce, pensions de retraite ou de réversion insuffisantes, sans domicile fixe. La détresse est partout y compris dans un petit village des Cévennes, sans doute plus cachée mais les besoins existent.

La Boutik Solidaire Oustal de Saint-Jean-du-Gard vient en aide à une centaine de personnes chaque année. On trouve dans ses locaux aux 117 Grand'Rue, des aliments à des prix extrêmement modiques, 20 centimes le steack aché, 30 euros le paquet de café. On ne parle pas d’assistanat. Rien n'est gratuit pour les bénéficiaires. Contre 10 euros/mensuel, ils peuvent acheter l'équivalent de 50 Euros de courses.

Pas des miséreux mais de simples consommateurs dont on préserve la dignité.

Les besoins de La Boutik Solidaire Oustal à Saint-Jean-du-Gard sont urgents. Des denrées alimentaires qui seront revendues aux familles les plus en difficulté.

Le fait de payer leurs denrées cela leur redonne de la dignité.

La boutik Solidaire de Saint-Jean-du-Gard a besoin de vous. © Radio France - Ludovic Labastrou

Des femmes qui militent pour la dignité. © Radio France - Ludovic Labastrou

La Boutik Solidaire Oustal, 117 Grand'Rue à Saint-Jean-du-Gard. 09 52 31 58 09.