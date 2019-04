La boutique "Au panier fermier" de Mayenne obligée de fermer pendant les travaux de la rue Charles de Gaulle

Mayenne, France

La boutique "Au panier fermier" de Mayenne est fermée temporairement. La rue Charles de Gaulle est en travaux depuis mercredi 3 avril et jusqu'au 7 mai. Il faut refaire tous les réseaux et le rêvetement de la route. C'est la rue de l'ancien palais de justice, transformé en lieu de commerce. La boutique "Au panier fermier", une boutique de produits locaux (fruits, légumes, fromages, charcuterie) y est installée depuis le mois d'octobre dernier.

Mais à cause des travaux, les clients ne viennent plus. Ce mercredi, quatre clients sont venus faire leurs courses, contre une trentaine habituellement chaque jour. La boutique a donc baissé le rideau ce jeudi.

Les travaux rue de Gaulle à Mayenne. © Radio France - Charlotte Coutard

Sept fois moins de clients en une semaine

Les engins de chantier creusent des tranchées devant l'ancien palais de justice, difficile d'accéder à la boutique. "C'est tout simplement impraticable. Que la rue se fasse, c'est normal, je l'entends totalement, mais là il n'y a pas de passage pour les piétons, il n'y a rien qui a été prévu pour pouvoir amener les gens en toute sécurité vers le magasin. Pour l'activité, c'est un coup dur", raconte le patron Aurélien Claudot

Selon le commerçant, les travaux étaient initialement prévus en janvier - février, une période plus calme, avec moins de fruits et légumes. Mais en plein mois d'avril, cela tombe mal. Aurélien Claudot a donc dû rapatrier la marchandise de Mayenne vers son autre magasin à Évron. "On a récupéré tout ce qui est légumes, yaourts, fromages, viandes. On a ramené une trentaine de caisses au total. Nous entassons dans la chambre froide et dans les frigos, en espérant vraiment une clientèle très dense dans les jours à venir. On a un délai d'une semaine pour écouler tous ces stocks-là", ajoute le commerçant.

Le maire de Mayenne, Michel Angot, a bien conscience de la gène occasionnée, mais il défend son projet. "Mon ambition c'est de refaire la rue pour démontrer que le centre-ville commence véritablement au palais de justice. On ne peut pas refaire des revêtements définitifs avec des bordures de caniveaux sans avoir refait la totalité des réseaux en dessous, ce ne serait pas raisonnable. Mais je comprends sa déception", assure le maire.

La boutique "Au Panier fermier" de Mayenne va rester fermer au moins une semaine peut-être plus, en fonction de l'avancée des travaux. Mais vous pouvez aller faire vos courses à la boutique "Au Panier Fermier" à Évron.

