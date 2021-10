La boutique de Nadine est coincée dans le périmètre de sécurité de l'immeuble qui s'est effondré à Dieppe

Nadine ne peut plus travailler depuis le 12 octobre, depuis que l'immeuble qui se trouve en face de sa boutique s'est effondré, à Dieppe. Le magasin se trouve à l'intérieur du périmètre de sécurité et les travaux de déblaiement et de consolidation du bâtiment n'ont toujours pas commencé.

Le 12 octobre, Nadine Moutarlier a dû fermer sa boutique de prêt-à-porter en catastrophe dans le quartier Saint-Rémy. Deux heures plus tard, l'immeuble situé juste en face s'est effondré comme un château de cartes. Depuis, un périmètre de sécurité a été installé autour des gravats, et dans ce périmètre, il y a aussi le magasin de Nadine. La commerçante ne peut plus travailler et ne peut même pas récupérer son stock. "On m'interdit d'aller chercher mon stock, car il y a un pan de mur qui n'est pas tombé et qui risque à tout moment de tomber donc il faut que ce soit sécuriser" explique Nadine. Un coup dur pour la commerçante qui venait tout juste de rentrer son stock de vêtements d'hiver. "C'est dur financièrement et moralement. En plus, le temps est clément, c'est les vacances et je commençais a travailler vraiment très bien" confie Nadine.

La boutique de Nadine est menacée par un pan de mur qui peut s'écrouler à tout moment. © Radio France - Christine Wurtz

Le problème, c'est que ça ne bouge pas beaucoup. L'immeuble est privé et les travaux sont à la charge de la propriétaire. Mais l'assureur semble traîner les pieds pour engager les travaux de déblaiement et de sécurisation du bâtiment. La ville a donc engagé une procédure de péril imminent et "nous avons mis l'assureur en demeure de nous apporter des réponses claires quant au contenu du contrat d'assurance et leur volonté de mettre en œuvre les travaux nécessaires de consolidation" indique l'adjoint au maire en charge de l'urbanisme, François Lefebvre.

Nadine souhaiterait que les choses avancent un peu plus vite © Radio France - Christine Wurtz

la ville a toutefois encore la possibilité de se substituer au propriétaire pour engager les travaux, mais il faudrait passer par une procédure judiciaire pour en obtenir l'autorisation et cela pourrait prendre des semaines. La ville et les commerçants du quartier espèrent une réponse rapide de l'assureur, et un démarrage des travaux dans la foulée. Ensuite seulement, la rue sera rendue aux piétons et à la circulation et Nadine pourra rouvrir sa boutique.