VIDEO-La bouvine au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO ?

L'association PCI UNESCO Camargue créée en 2018 se mobilise pour faire entrer les pratiques et le savoir-faire de la bouvine au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Florent Lupi, le président de la Fédération des manadiers préside cette association.

"Le patrimoine culturel immatériel, c'est ce qui regroupe les traditions, les pratiques orales, sociales, tout ce qui est généré par un art de vivre et qui peut être transmissible" précise d'entrée Florent Lupi, président de la Fédération des manadiers et président de l'association régionale PCI UNESCO Camargue qui se mobilise pour ce dossier. "Nous avons un capital historique très fort poursuit-il. Il y a les traditions que nous souhaitons préserver, tels que l'exception culturelle de l'élevage de notre taureau de race Camargue, du cheval, notre art de vivre qui est endémique et enraciné dans notre territoire et que nous souhaitons continuer à partager. _Entrer au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO permettrait d'ancrer les pratiques et le savoir-faire des gens de bouvine_." Selon Florent Lupi, plusieurs menaces pèsent sur ces traditions : "la mondialisation peut produire un lissage de nos cultures. Une certaine pratique sociétale peut aussi remettre en question l'utilisation de l'animal. Ce projet permet de remettre à plat tout cela."

Des liens avec d'autres régions de l'Europe

Le projet de l'association est aussi de faire le lien avec d'autres territoires autour d'une culture et d'un art de vivre. "Que ce soit par le costume, le provençal ou l'occitan ou encore le taureau qui est un élément anthropologique de notre territoire. Nous sommes à ce titre en lien avec une association du delta de l'Ebre en Espagne qui a une biodiversité très semblable au delta de Camargue ou la Petite Camargue. Même chose avec le delta de Grosseto en Italie avec les "maremanni" qui élèvent avec leurs chevaux des grands bovidés à la morphologie semblable à l'ancêtre du taureau Camargue qui est l'auroch. Les similarités sont très proches entre ces territoires." Pour faire avancer le projet, une première table ronde se déroulera le Samedi 5 mars 2022 au domaine de Méjanes à Arles. Deux autres auront lieu à Eyragues (Bouches -du-Rhône) le 9 avril et le 7 juin à Lunel( Hérault). La restitution aura lieu à l'automne." On espère avoir la reconnaissance du PCI France à l'échelle du ministère de la culture français."