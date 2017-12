Reims, France

Le 27 octobre dernier, sur le ring ardennais d' Auvillers-les-Forges, l'ardennaise Justine lallemand s'emparait de la ceinture mondiale WBF mi-mouche que détenait Anne-Sophie Da Costa. Elle s'était révélée plus précise dans ses coups que la Rémoise du Ring Régional de Champagne sur l' ensemble des reprises. Coup de théatre ce 27 décembre, la fédération WBF fait savoir que Justine lallemand a été contrôlée positive au test anti-dopage ( THC / cannabis) . Le combat est déclaré "No Contest" , autrement dit il est annulé et Anne-Sophie Da Costa récupère son titre mondial.

Justine lallemand est par ailleurs suspendue pour deux ans de tout championnat avec possibilité de faire appel de cette décision.