Noyal-sur-Vilaine, France

Pour les amoureux du camping, vous connaissez sans doute déjà la brocante dédiée de Noyal-sur-Vilaine. C'est la 23 ème édition cette année, alors pour se démarquer un peu, les organisateurs ont ouvert cette braderie aux deux roues. Plus de 200 personnes étaient déjà venus ce lundi matin pour trouver la perle rare.

Attirer une nouvelle clientèle

Pour les organisateurs, il fallait attirer de nouvelles personnes : "On voulait attirer des nouveaux publics, pour diversifier nos ventes, commence-t-elle. On a pas de mobylettes, ni de solex pourtant on en voulait ! Les vendeurs ont installé leurs vélos tout autour d'un rond-point où une oeuvre d'art fait à partir d'anciens vélos, c'est vraiment super jolis".

Une petite centaine de bénévoles étaient mobilisés pour cette braderie du camping à Noyal ce lundi de Pâques © Radio France - Alexandre Frémont

Une aubaine pour vider les caves ou les garages

Ceux qui en profite le plus, ce sont les habitants de Noyal-sur-Vilaine qui ont vidé leurs caves et greniers encombrés. Alain, la soixantaine, a fait le ménage dans son garage. Il veut se débarrasser des vélos de ses petits-enfants, devenus grands : "J'ai un vélo de petit garçon, avec une seule vitesse, très bien pour démarrer et un autre vélo rose, de petite fille, avec des couronnes dessinées dessus, sourit-il. Un vélo de princesse". Cet habitant de Noyal profite donc de cette braderie pour les vendre. Il espère écouler les deux dans la journée mais attention, pas à n'importe quel prix ! "Il faut savoir négocier, sourit Alain. C'est une braderie, il ne faut pas l'oublier".

Alain espère bien vendre ses petits vélos pour lui faire un peu de place dans le garage © Radio France - Alexandre Frémont

Au total, plus d'une trentaine de vélo sont exposés sur ce rond-point, près des tentes, des réchauds et autre matériel de tente. Maryse, retraité, fait la vendeuse pour sa sœur. Ce sont des prix attractifs, qui attirent forcément les curieux. Pierrick vient de craquer pour un ancien vélo de course : "C'est un vélo des années 70, je trouve qu'il est propre, les roues ne sont pas dégonflées et puis ça va me permettre de me promener par là et aller jusqu'au travail à vélo".

Pierrick inspecte le vélo qu'il vient d'acquérir © Radio France - Alexandre Frémont

Et ça marche plutôt bien puisque les 3/4 des vélos en vente ce lundi sont partis en une matinée.