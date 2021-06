La braderie de Lille n'aura pas lieu cette année

Les lillois seront privés cette année encore des kilomètres d'étals et des montagnes de coquilles de moules. Après plusieurs réunions avec les autorités préfectorales, la ville de Lille a décidé finalement que la braderie n'aurait pas lieu cette année. Elle devait se tenir le week-end des 4 et 5 septembre. La mauvaise nouvelle a été annoncée lors du conseil municipal mardi après-midi.

Le niveau de vaccination n'est pas encore suffisant, alors que le braderie accueille habituellement plus d'un million et demi de visiteurs. "Nous attendions d'avoir les derniers chiffres, mais nous n'attendions pas dans notre région les variants pour lesquels on a le plus d'inquiétude et d'incertitude." a expliqué Martine Aubry

La Braderie des commerçants, elle, aura bien lieu, comme l'an dernier. Mais elle n'avait pas attiré les foules, loin de l'ambiance de vide-grenier appréciée par les chineurs.

La braderie avait été également annulée en 2016 en raison, cette fois, du risque terroriste.