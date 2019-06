La Braderie solidaire de Dijon fait une nouvelle fois le plein au Zénith (vidéo)

"Il y a 10 ans on m'aurait dit que j'allais faire le Zénith et 150.000 euros pour la solidarité je n'y aurais jamais cru!" ces mots sont de David Lebugle, patron du Secours Populaire de Côte-d'Or au sujet de cette braderie solidaire organisée pour la 11e année au Zénith de Dijon ce dimanche.

Dijon - France

La 11e Braderie solidaire de la Fnac de Dijon a eu lieu ce dimanche 16 juin 2019 au Zénith. Un événement organisé par le Secours populaire et le Zénith de Dijon. Plusieurs milliers de visiteurs se sont pressés pour faire des achats malins et solidaires. Venus de Côte-d'Or mais aussi de tout le Grand Est pour participer à cette manifestation unique en France ils ont pu acheter, comme chaque année, des jouets, des livres, des CD, des DVD ou encore des jeux vidéos neufs à tout petits prix.

Comme cette maman, les visiteurs, sont repartis avec beaucoup de livres notamment © Radio France - Thomas Nougaillon

"Cela vaut le coup de faire deux heures de route pour participer", un visiteur de Nancy

L'an passé, en 2018, 6 000 personnes s'étaient présentées à cette "chasse aux bonnes affaires". Les 164.670 euros de recettes avaient été intégralement reversés au Secours pop. José, 56 ans, vient spécialement de Nancy. Nous l'avons croisé à la sortie de la braderie avec sa femme et quatre énormes sacs. "On vient tous les ans depuis trois ans et on fait notre stock entre les cadeaux, les bouquins, c'est très sympa, il y a une très bonne ambiance. Cela vaut vraiment le coup de faire deux heures de route et d'attendre quelques heures!" explique ce visiteur qui a dépensé 300 euros.

José et sa compagne viennent de Nancy, ils ont dépensé 300 euros lors de cette braderie © Radio France - Thomas Nougaillon

"C'est pour la bonne cause"

Géraldine, 36 ans, a eu de la chance... Avec son compagnon elle n'a fait la queue que 15 minutes. Et elle s'est fait plaisir. "On a trouvé des DVD, des livres en langues étrangères, en Espagnol, en Arabe..." Mais la jeune femme a t-elle l'impression d'avoir fait un geste solidaire au delà de ces quelques emplettes? "C'est vrai que parfois il y a des choses qu'on hésite à prendre et puis au final on se dit que c'est pour la bonne cause!"

Géraldine et son ami ont eux aussi dépensé un peu d'argent. 70 euros, "pour la bonne cause" explique la jeune femme © Radio France - Thomas Nougaillon

Tout a commencé il y a 11 ans avec la vente de cassettes VHS

Au départ, cette braderie se tenait salle Devosge en plein centre-ville de Dijon. On ne trouvait pas une aussi grande variété de produits. Philippe Boëdec, directeur de la Fnac de Dijon, se souvient des débuts. "Au début je me rappelle il s'agissait pour nous d'une collecte de cassettes VHS. On a commencer à alimenter par quelques palettes au départ avec des produits neufs sur lesquels les accords de fournisseurs n'avaient pas été validés. Alors plutôt que de ne rien en faire on s'est dit qu'il valait mieux que cela profite à quelqu'un."

Philippe Boëdec, directeur de la Fnac de Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

L'argent va abonder les caisses du Secours populaire

A quoi va servir l'argent récolté? David Lebugle, secrétaire général de la Fédération de Côte-d'Or du Secours populaire répond à cette question. "Cela permettra de financer de nombreuses opérations. Depuis le début par exemple cela permet le départ en vacances d'enfants ou de seniors. Mais désormais on achète aussi des produits d'hygiène ou des produits alimentaires en faveur de tous ceux qui viennent frapper à notre porte." Et David Lebugle d'ajouter : "c'est extraordinaire, il y a dix ans en arrière on m'aurait dit tu feras le Zénith et 150 000 euros pour la solidarité, je n'y aurais pas cru!"

150 bénévoles mobilisés pour cette grande journée solidaire

Avant l'ouverture des portes ce sont plus de 1.500 personnes qui attendaient de pouvoir pénétrer dans la salle de spectacles. Au début de la journée l'attente était très longue pour certains! Combien d'argent l'édition 2019 aura-t-elle rapporté au final? Il faudra attendre début juillet et la communication officielle des résultats pour le savoir précisément. Entre ceux de la Fnac, du Zénith et ceux du Secours populaire de Côte-d'Or ce sont 150 bénévoles qui ont pris part à cette journée qui s'est terminée à 20 heures ce dimanche soir.

