La brasserie de la discorde à Capestang, des riverains dénoncent les bruits incessants depuis un an

En s'installant et vivant à la campagne il y a des bruits qui dérangent et qu'on ne veut plus entendre. Surtout en cette période de printemps. Avec le retour des beaux jours, chacun est tenté de laisser ses fenêtres ouvertes pour apprécier le silence si précieux. Il arrive, bien trop souvent qu'une législation, ne soit pas respectée par méconnaissance ou désinvolture.

Les bruits industriels stridents, trop forts, deviennent alors insupportables avec le temps qui dure, rendant les relations entre voisins compliquées. C'est le cas depuis quasiment un an à Capestang, depuis l'ouverture de la brasserie Oppidum en plein centre-ville.

Le bruit du groupe frigorifique, trois à quatre fois plus élevé que la norme réglementaire

Les décibels dégagés par un groupe frigorifique installé à l'arrière de cette énorme bâtisse rénovée, et ceux dégagés par le local technique perturbent, nuit et jour, le quotidien d'une poignée de riverains. Les décibels dégagés sont bien au-dessus du maximum réglementaire autorisé. C'est ce qui ressort de l'expertise acoustique réalisée en octobre 2022 au frais de la mairie de Capestang.

Les premiers riverains ont manifesté leur mécontentement en mai 2022, comme France Bleu Hérault l'avait déjà constaté. Le propriétaire des lieux nous assurait l'été dernier être dans les clous et pestait contre ses voisins intolérants.

"Ces bruits sont insupportables" confie le plus proche d'entre eux. L'équipement était auparavant installé de l'autre côté du bâtiment sous les fenêtres du propriétaire. Ce n'est pas anodin s'il a déplacé l'équipement. De l'autres côté il y a aussi ses gîtes. Il a préféré déranger ses voisins plutôt que de perturber la quiétude des clients."

"C'est surprenant le silence qui se dégage quand le compresseur est au repos." - Un voisin

Les bruits dégagés sont trois à quatre fois supérieurs à la norme autorisée par le code de la santé publique. Les riverains pointent du doigt la répétition. L'équipement se déclencherait 7 à 800 fois par jour précise l'expert acoustique.

"J'étais là avant vous"

Parmi les plaignants, Nicole Bartoli, connue dans le Biterrois pour être impliquée dans la sauvegarde des espaces boisés. Elle est installée à 50 mètres de la bâtisse depuis juillet 2022. "Le propriétaire a été méprisant" dit-elle*. "Il a fallu qu'on fasse appel à un conciliateur de justice, mais la médiation n'a pas abouti. J'étais ici avant vous, c'est ce qu'il m'a dit un jour le propriétaire de la brasserie. Vous savez, ce bruit, c'est compliqué au quotidien.*

"Même cet hiver, et malgré mon double vitrage le bruit était présent. J'ai été contrainte de faire des bouchons sur mesure (bouchons anti-bruit). Je ne suis pas la seule à me plaindre. Je suis celle, qui est la plus investie, car aujourd'hui le propriétaire n'a pas fait les travaux comme la mairie l'avait exigé dans son premier PV. J'ai pris un avocat. Je pense avoir été conciliante pendant assez longtemps."

Le propriétaire avait cinq mois pour faire les travaux

Suite aux mesures sonométriques, la mairie de Capestang a aussitôt dressé un procès verbal, exigeant du brasseur la réalisation de travaux afin de respecter la quiétude des habitants. Ce dernier avait alors cinq mois pour les réaliser (31/03/2023). Début mars, l'intéressé n'avait encore aucun devis en sa possession.

Pierre Polard, le maire de Capestang lui a alors accordé trois mois supplémentaires. "Le propriétaire m'a indiqué que les entreprises étaient débordées et pas en mesure de réaliser les travaux. C'est pour cette raison que nous lui avons accordé un temps supplémentaire pour se mettre en conformité. Je pense qu'il vaut mieux un mauvais accord, qu'un bon procès".

"Si les travaux ne sont pas réalisés fin juin, nous alerterons le procureur." - Pierre Polard, maire de Capestang

Dans le premier arrêté municipal, il était précisé qu'au 31 mars, les travaux devaient être réalisés sans quoi le dossier était transféré au parquet de Béziers.

"Ce délai supplémentaire est inacceptable" déplore Me Karine Masson, l'avocate de Nicole Bartoli. "Nous allons attaquer devant le tribunal administratif ce nouveau délai. Le propriétaire est manifestement de mauvaise foi. Nul ne peut s'exonérer de ses obligations et de la réglementation."

Une autre voisine ne cache pas elle aussi son inquiétude. Sa maison est en vente. Cette dernière craint d'être pénalisée. "Il est certain que ma maison n'a pas la même valeur" confiait l'été dernier la vendeuse. Le bruit est généralement un défaut rédhibitoire pour beaucoup d'acheteurs qui le détectent facilement dès la première visite. Du bruit ou une importante circulation peuvent entraîner alors une baisse de 15% à 20% du prix de vente précise un professionnel de l'immobilier.

Récemment le propriétaire de la brasserie Oppidum a refusé de répondre à nos questions, précisant seulement par l'intermédiaire de l'un de ses salariés "que tout le nécessaire serait fait d'ici cet été". En aout dernier, nous avions déjà échangé avec ce dernier. A l'époque il assurait que son matériel était réglementaire et qu'il n'était pas dérangé par le bruit dégagé et qu'il s'engagerait à faire les travaux, si tel était le cas, mais que six mois étaient nécessaires pour la réalisation du chantier.

A l'issue de ce délai supplémentaire, des voisins assurent eux aussi saisir la justice. "Nous avons été suffisamment conciliants". En attendant la réalisation des travaux, il ne faudra pas ouvrir ses fenêtres la nuit pour dormir, à moins d'avoir un sommeil profond.