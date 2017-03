Mézières-en-Brenne : La Brenne Box victime de son succès

Ouverte depuis juillet, la Brenne Box a su fidéliser de nombreux usagers... Premier espace de co-working rural en Berry, elle permet également à de nombreux entrepreneurs de bénéficier de bureaux partagés.

Avec une dizaine de visiteurs chaque jour en moyenne et de nombreux co-workeurs, la Brenne box a trouvé son public. "Il y a des personnes qui n'ont pas internet à leur domicile et qui viennent juste consulter leurs mails ou imprimer un papier de temps en temps. Il y a aussi des personnes âgées qui ont besoin d'être accompagnées sur le net. Et puis il y a les co-workeurs..." énumère Marina, animatrice de la Maison de Service au Public (MSAP).

Travailler avec le monde entier depuis la Brenne

C'est vrai que le site, avec ses moelleux canapés bleus, ses mugs personnalisés remplis de café chaud et ses bureaux privatisables le temps d'une réunion, attire aussi les personnes en télétravail ou bien les entrepreneurs.

Frédérique par exemple, conceptrice de mariage : "Je viens de la région parisienne, je ne connais personne ici. Cela m'a permis de me faire un réseau. C'est aussi une façon pour moi, qui travaille depuis ma maison, de me donner un rythme de travail. Et puis c'est vraiment sympa ici...". La Brenne Box propose des forfaits qui donnent accès au site 24h/24, 7 jours sur 7. "Nous avons des travailleurs qui ont besoin de venir le weekend, ou la nuit... par exemple des gens qui travaillent avec l'étranger et qui doivent faire avec le décalage horaire" explique Marina.

Des bureaux privatisables et du matériel en location

Georges, qui travaille dans le secteur de l'informatique, est aussi un usager régulier. "Je viens faire des photocopies, et bientôt, je pense réserver des salles pour y recevoir mes clients. C'est extra ! En plus, sur un territoire rural comme le nôtre, cela permet aux personnes âgées d'avoir un service de proximité, d'être accompagnées..."

La Brenne Box propose également une imprimante 3D et un vidéoprojecteur.

"Nous avons beaucoup de demandes, nous sommes obligés de faire attention au planning de réservation... C'est un franc succès"** confirme Marina qui va bientôt devoir gérer un nouveau service.

Marina sera connectée aux mairies de Cœur de Brenne © Radio France - Gaëlle Fontenit

Dans quelques semaines, les mairies de la communauté de commune Cœur de Brenne vont être connectées via une borne à la Brenne Box. "Par un système de vidéoconférence, les habitants qui le souhaitent pourront, depuis leur mairie, me poser des questions ou me demander de leur transmettre des documents" détaille Marina.

La MSAP accueille également les permanences de la MSA, de la CAF, de Pole Emploi ou encore d'assistantes sociales, entre autres.