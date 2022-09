La Brenne lance un forum Petite Enfance

Parce que les "1.000 premiers jours" sont décisifs dans la construction et le développement de l'enfant, le Parc Naturel de la Brenne a décidé de s'emparer de cette cause érigée en priorité du ministère de la Santé en 2019. Ainsi, tout au long du premier semestre, une quinzaine d'ateliers différents ont été proposés gratuitement aux jeunes parents brennous. Cette fois, le Parc se lance dans l'organisation d'un grand forum à Mézières-en-Brenne. "Il y aura le centre de périnatalité du Blanc, des professionnels de santé comme une dentiste, une nutritionniste, une psychomotricienne, une infirmière puéricultrice, des représentantes des multi accueil, des assistantes maternelles, etc" détaille Anne Ruffet, coordinatrice du contrat local de Santé en Brenne.

Au programme, différents ateliers seront proposés autour de la grossesse et de la parentalité. "Les 1.000 premiers jours démarrent avec la grossesse et nous emmènent jusqu'au 2 ans de l'enfant. C'est vraiment un moment très important et nous voulons montrer aux familles que le Parc est là pour les accompagner et que l'offre est très riche". Il sera notamment question d'éveil musical, de reconnaitre les émotions, d'apprendre à cuisiner un bon goûter, de savoir mettre en place un environnement sain ou encore de mieux gérer les écrans dans la vie familiale. Le tout ponctué par des contes, spectacles et jeux.

Ce forum aura lieu à la Halle de Mézières-en-Brenne, de 10h à 18h, ce samedi 1e octobre. C'est entièrement gratuit.