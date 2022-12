La Bretagne a gagné près de 100 000 habitants en six ans, surtout en Ille-et-Vilaine

Près de trois millions 400 000 personnes habitent en Bretagne selon le dernier rapport démographique de l'Insee publié jeudi 29 décembre. La Bretagne est la neuvième région la plus peuplée de France. Une croissance de 0,5% chaque année, plus importante que la moyenne nationale qui est de 0,3%. Mais comme pour les reste du pays, si la population augmente, le rythme est moins soutenu que lors de la période 2009-2014 où cette croissance était de 0,6% par an.

A l'intérieur même de la région, il existe de fortes disparités entre les quatre départements. L'Ille-et-Vilaine connait une importante augmentation de sa population +0.9% par an avec 1,1 million d'habitants. Hausse soutenue aussi dans le Morbihan +0,5% par an et 764 000 habitants désormais. L'augmentation est plus limitée dans le Finistère et les Côtes-d'Armor avec une croissance de la population de 0,2% par an dans ces deux départements qui comptent respectivement 917 179 et 603 640 habitants.

Croissance portée par les grandes villes

Une tendance qui se retrouve en revanche dans presque l'ensemble des départements, c'est le dynamisme des grandes villes. La population est plus importante à Rennes, Brest, Quimper, Vannes ou encore Saint-Malo. Il n'y a qu'à Saint-Brieuc que la tendance est à la baisse entre 2014 et 2020.

Les municipalités les plus attractives de notre région sont souvent dans les couronnes de ces grandes villes. C'est le cas à Betton et Saint-Jacques-de-la-Lande pour Rennes, Saint-Avé et Surzur pour Vannes, Plouzané et Guipavas pour Brest. Enfin, à l'image de Saint-Brieuc, la population de ses communes avoisinantes ne progresse que très peu.